Durante años, las alfombras de baño tradicionales fueron un elemento infaltable en muchos hogares. Su función principal era absorber el agua al salir de la ducha y evitar que el piso quedara mojado. Sin embargo, las nuevas tendencias de decoración y diseño de interiores están impulsando un cambio en este accesorio clásico. En 2026, la atención se centra en soluciones más funcionales y fáciles de mantener, que además se integren mejor con la estética moderna del hogar. En ese contexto, aparece una alternativa que empieza a ganar protagonismo en baños contemporáneos. La nueva propuesta que comienza a reemplazar a los modelos textiles son las alfombras vinílicas, un tipo de superficie fabricada con materiales impermeables pensados para ambientes húmedos. A diferencia de las alfombras tradicionales, estas versiones no utilizan fibras absorbentes. Su diseño está pensado para resistir el contacto constante con el agua y el vapor sin deteriorarse ni deformarse. Además, su apariencia acompaña las tendencias actuales de decoración. Existen modelos con estampas modernas, colores neutros y diseños que imitan texturas naturales, lo que permite combinarlas fácilmente con distintos estilos de baño, desde espacios minimalistas hasta ambientes más cálidos y decorativos. El auge de este tipo de accesorios también responde a cambios en la forma de organizar los espacios dentro del hogar. Hoy el baño se considera una extensión del diseño general de la vivienda, por lo que los detalles decorativos tienen cada vez más peso. Las alfombras vinílicas aportan una estética simple y moderna, pero también ofrecen ventajas prácticas frente a las opciones tradicionales. Uno de los aspectos más valorados es la facilidad de limpieza. Al no tener fibras ni superficies porosas, el material evita la acumulación de humedad, suciedad o microorganismos. Además, aunque su textura es diferente a la de una alfombra convencional, funcionan como barrera frente al frío del piso, lo que mejora la comodidad al salir de la ducha. La incorporación de materiales vinílicos refleja una tendencia más amplia dentro del diseño del hogar: buscar soluciones que simplifiquen las tareas cotidianas sin resignar estilo. En este sentido, la tendencia de 2026 apuesta por accesorios que combinan durabilidad, higiene y estética, adaptándose a un ritmo de vida donde la practicidad se vuelve cada vez más importante dentro de la casa.