Sentir agotamiento durante reuniones sociales o visitas en casa es más común de lo que parece. Aunque la vida social suele asociarse con bienestar y disfrute, la psicología explica que no todas las personas experimentan las interacciones sociales de la misma manera ni con la misma intensidad. Para algunos individuos, compartir conversaciones, ruidos y estímulos del entorno durante largos períodos puede generar un desgaste emocional o mental. Este fenómeno no necesariamente implica desinterés por los demás, sino una forma diferente de procesar la energía social. Desde la psicología se sostiene que el cansancio durante encuentros sociales puede estar relacionado con la forma en que el cerebro procesa los estímulos externos. En determinados casos, el sistema nervioso responde con mayor sensibilidad a factores como conversaciones simultáneas, movimientos constantes o ambientes ruidosos. Investigaciones de especialistas, autora conocida por estudiar la introversión, señalan que muchas personas disfrutan de los encuentros sociales pero prefieren espacios menos estimulantes y reuniones más breves. Esto no significa timidez ni rechazo a la socialización, sino una forma distinta de administrar la energía personal. A su vez, la psicóloga Elaine Aron explica que existe un rasgo denominado “alta sensibilidad”, presente en personas con un sistema nervioso más receptivo a los estímulos. En estos casos, la acumulación de estímulos sociales puede generar saturación mental y la necesidad de retirarse a un ambiente tranquilo. Participar en reuniones también implica procesar señales sociales, interpretar emociones y responder a expectativas del entorno. Este esfuerzo cognitivo puede consumir recursos mentales con rapidez, especialmente en quienes tienden a reflexionar más sobre lo que ocurre a su alrededor. Según el psicólogo organizacional Adam Grant, mantener un equilibrio entre interacción social y momentos de retiro personal es clave para preservar el bienestar emocional. Para quienes experimentan este tipo de fatiga social, los encuentros no necesariamente son negativos. Muchas veces disfrutan de compartir con otras personas, pero necesitan dosificar la duración o la intensidad de esas interacciones. Desde la psicología se destaca que reconocer estos límites forma parte del autocuidado emocional. Elegir espacios sociales que resulten cómodos y equilibrados no implica desinterés por los demás, sino una forma saludable de gestionar la energía personal.