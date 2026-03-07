Las esponjas tienen fama de ser un elemento de limpieza y nada más. Sin embargo, hay un uso alternativo que cada vez más personas descubren y que puede resultar muy práctico en el día a día: meterlas en el freezer. El procedimiento es simple. Se humedece una esponja, se coloca dentro de una bolsa con cierre hermético y se lleva al freezer. Con el frío, la esponja se congela por completo y se transforma en un bloque sólido que funciona igual que un paquete de hielo, pero con una ventaja clave: cuando se descongela, el agua queda retenida en la esponja en lugar de escurrirse por todos lados. Esa diferencia es más importante de lo que parece. Los paquetes de hielo convencionales, al derretirse, generan humedad y pueden mojar los alimentos o el interior de la bolsa térmica. La esponja congela elimina ese problema por completo, manteniendo todo seco. El truco es especialmente útil para salidas al aire libre. En picnics, viajes en auto o jornadas en la playa, una esponja congelada dentro de la conservadora cumple la misma función que los acumuladores de frío comerciales sin el costo ni el desperdicio. También tiene un uso más doméstico: puede aplicarse sobre golpes o torceduras leves como bolsa de frío improvisada, con la ventaja de que su textura es más cómoda sobre la piel que el hielo directo. Desde el punto de vista económico y ambiental, el beneficio es claro. No requiere ninguna compra adicional, solo una esponja que probablemente ya está en casa, y puede reutilizarse indefinidamente. Cada ciclo de congelado y descongelado no afecta su funcionalidad. Para sacarle el máximo provecho, conviene tener dos o tres esponjas rotando: mientras una está en uso, las otras permanecen en el freezer listas para cuando se necesiten.