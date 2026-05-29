La planta que supera a la lengua de suegra y cada vez más personas cultivan. (Foto: Shutterstock)

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Las plantas de interior siguen marcando tendencia en decoración, y cada vez más personas buscan opciones que combinen estética y facilidad de cuidado para transformar sus espacios.

En el último tiempo, una especie comenzó a destacarse por encima de la reconocida y clásica lengua de suegra, gracias a su crecimiento más rápido y su apariencia más impactante dentro del hogar. No solo decora, sino que redefine el ambiente.

La planta que gana protagonismo en interiores

El Philodendron selloum, también conocido como filodendro arbóreo, se posiciona como una de las opciones favoritas para quienes buscan un estilo más natural.

El Philodendron selloum se destaca por sus hojas grandes y su estética tropical. (Fuente: Freepik) Erick-Bolanos-CR

Según enumeraron medios locales, esta planta se caracteriza por sus hojas grandes, brillantes y recortadas, que generan un efecto visual más dinámico en comparación con plantas más estructuradas. Su presencia aporta volumen y un verde intenso que puede cambiar por completo cualquier ambiente.

Por qué cada vez más personas la eligen

Una de sus principales ventajas es su crecimiento constante, ya que en condiciones adecuadas produce hojas nuevas con frecuencia. Además, su estética selvática encaja con las tendencias actuales de decoración, donde se priorizan espacios más orgánicos y con sensación de abundancia.

También se destaca por ser una planta de fácil mantenimiento, lo que la vuelve ideal para quienes no tienen experiencia en jardinería pero quieren sumar vida a sus espacios.

Cómo cuidarla para que crezca mejor

Para mantener el Philodendron selloum en buen estado, es importante tener en cuenta algunos cuidados básicos:

Prefiere luz natural indirecta , evitando la exposición directa al sol.

Requiere un riego moderado , dejando secar la superficie del sustrato entre cada riego.

Se adapta bien a interiores, especialmente en ambientes con cierta humedad.

Necesita espacio para expandirse, ya que sus hojas crecen hacia los costados.

Su presencia aporta volumen y un efecto visual moderno en cualquier ambiente. (Fuente: Freepik) Freepik

Dónde ubicarla y cada cuánto trasplantarla

La ubicación es clave para su desarrollo: lo ideal es colocarla cerca de una ventana con buena iluminación, pero sin sol directo. También conviene elegir espacios amplios donde pueda crecer sin obstáculos.

En cuanto al trasplante, se recomienda realizarlo cada uno o dos años, especialmente cuando las raíces comienzan a ocupar toda la maceta. Utilizar un sustrato liviano y con buen drenaje ayudará a mantener su crecimiento saludable.

Precauciones si hay mascotas en casa

Un aspecto importante a considerar es que esta planta puede resultar tóxica para perros y gatos si es ingerida.

Por eso, se aconseja ubicarla en lugares elevados o fuera del alcance de los animales, evitar dejar hojas sueltas en el suelo y estar atentos ante cualquier comportamiento inusual. Con estas precauciones, es posible disfrutar de su valor decorativo sin riesgos.