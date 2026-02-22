Durante muchos años, la campana extractora fue un elemento inevitable en cualquier hogar. Sacaba humo y vapor, pero imponía un diseño pesado y un nivel de ruido que terminaba por romper la calma del ambiente. Ese concepto quedará atrás en 2026 con una innovación que ya marca el rumbo de las cocinas modernas. La tendencia que crece con fuerza es la placa de inducción con extractor integrado, un sistema que combina succión, diseño minimalista y eficiencia. No es solo una mejora estética: es un cambio de paradigma en la forma de cocinar. Las campanas convencionales comenzaron a ser cuestionadas por varias razones: En un contexto en el que las cocinas tienden a integrarse al living y buscan un estilo más limpio, la campana pasó a ser un elemento difícil de justificar. El corazón de esta tendencia es la placa que incorpora el sistema de aspiración dentro de su superficie. La tecnología toma el humo, el vapor y los olores justo en el punto de cocción, antes de que suban. Esto aumenta la eficiencia, reduce la dispersión por la casa y elimina la necesidad de un artefacto colgado del techo. Además, estos equipos incluyen filtros avanzados capaces de purificar el aire y recircularlo sin necesidad de tuberías externas. De este modo, se abre un abanico de posibilidades para renovar cocinas pequeñas, islas centrales o espacios donde no se puede instalar una campana clásica. Este nuevo sistema no solo cambia la estética, también mejora la experiencia diaria. Entre los puntos más destacados: Al no tener campana, la cocina se ve más amplia. Las líneas limpias son ideales para ambientes integrados. La placa y el extractor funcionan como una sola unidad. Al trabajar de forma coordinada, consumen menos energía y optimizan el rendimiento. Los filtros están a la vista y se retiran con facilidad. No requieren herramientas ni técnicos para una limpieza básica. Las versiones de 2026 reducen de forma considerable los decibelios. Esto permite cocinar y hablar sin interrupciones. Las marcas ya apuestan fuerte por esta tecnología y los especialistas en diseño destacan que se convertirá en el estándar de las cocinas modernas. Las reformas para 2026 priorizan la integración de ambientes y la eficiencia energética, dos áreas donde las placas con succión integrada ofrecen ventajas claras.