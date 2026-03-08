El clima en la Ciudad de Buenos Aires comenzará la semana con temperaturas templadas, nubosidad variable y ráfagas de viento, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones se mantendrán estables durante varios días, con baja probabilidad de precipitaciones y máximas que se moverán entre los 24° y los 28°. De acuerdo con el pronóstico actualizado, el inicio de la semana tendrá jornadas con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables. Hacia mitad de semana se espera un leve aumento de temperatura en la Ciudad. Uno de los factores destacados del pronóstico será el viento. Entre domingo y lunes se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 59 km/h, lo que podría sentirse especialmente durante las primeras horas del día. Según el SMN, las probabilidades de lluvia son prácticamente nulas durante la mayor parte de la semana en la Ciudad de Buenos Aires. Solo hacia el jueves y sábado aparece una probabilidad muy baja de precipitaciones, entre 0% y 10%, por lo que se esperan jornadas mayormente estables.