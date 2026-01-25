En distintas localidades de la provincia de Buenos Aires se acelera un proceso de modernización urbana que combina la puesta en valor de áreas comerciales con obras de infraestructura pensadas para ordenar la circulación y mejorar la vida cotidiana.

En ese marco, Lomas de Zamora inició la transformación de una de sus peatonales más transitadas. El objetivo es renovar su estética, sumar naturaleza y actualizar el equipamiento urbano para que la experiencia de quienes compran, trabajan o pasean por allí sea más cómoda, segura y accesible.

La peatonal que se transformará en un paseo verde y moderno

El Municipio de Lomas de Zamora puso en marcha la renovación integral de la peatonal Laprida, con una intervención que incorpora arbolado, plantas nativas, baldosas podotáctiles, nuevos cestos de residuos y contenedores, y una estética alineada al concepto de “centro comercial a cielo abierto”.

X/ @Soltischik

La jefa de Gabinete local, Sol Tischik, detalló que el paseo incorporará más de 500 metros cuadrados de espacios verdes mediante canteros con árboles y plantas nativas, capaces de absorber mejor el agua de lluvia y reducir la temperatura urbana.

Además, la obra prevé 2000 metros cuadrados de veredas nuevas en el tramo central y la instalación de iluminación 360° con torres LED, que no solo alumbran el piso sino también las fachadas, para mejorar la visibilidad y seguridad en todo el corredor.

🌳🤩🙌🏼 LAPRIDA EN COMUNIDAD



La peatonal Laprida se transformará en un espacio moderno, accesible y pensado para el disfrute de la Comunidad. pic.twitter.com/8Ap3idKUkd — Mun Lomas de Zamora (@MunicipioLdeZ) January 20, 2026

El proyecto también contempla la incorporación de bicicleteros, bebederos, mesas y bancos, junto con contenedores y cestos acordes al esquema de recolección diferenciada. Para emergencias, se diseñaron accesos específicos que permitirán el ingreso rápido de ambulancias y bomberos sin comprometer la circulación peatonal.

Puntos clave de la nueva peatonal Laprida en Lomas de Zamora

Más naturaleza : canteros con árboles y especies nativas y sistema de riego automatizado para sostener el verde a lo largo del año.

Superficie verde ampliada : 500 m² de espacios verdes para mitigar calor y favorecer el drenaje.

Veredas nuevas : 2.000 m² de veredas renovadas en el sector central.

Accesibilidad : baldosas podotáctiles para mejorar la orientación de personas ciegas.

Iluminación 360° : torres LED que iluminan suelo y frentes para reforzar seguridad y visibilidad.

Mobiliario de alta resistencia : bancos de hormigón y hierro, pensados para alto tránsito.

Movilidad y cuidado : bicicleteros y bebederos, además de mesas y bancos para el descanso y el encuentro.

Gestión de residuos: cestos y contenedores acordes a la recolección diferenciada.

X/ @Soltischik

¿Cuándo finalizarán las obras en la peatonal Laprida?

El municipio todavía no informó una fecha de finalización. La intervención se ejecuta por micro-etapas para mantener abierta la actividad comercial y reducir el impacto en el tránsito peatonal, por lo que el cronograma dependerá del avance de cada tramo y de las condiciones operativas y climáticas.

Mientras duren los trabajos, se mantendrá el acceso a los locales mediante vallados sectorizados y se habilitarán desvíos temporales para llegar a la Av. Hipólito Yrigoyen desde la estación del tren de la Línea Roca.