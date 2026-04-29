Recientemente, el transporte moderno ha marcado un significativo progreso con la apertura de la estación de tren más grande del mundo. Esta instalación, situada en la ciudad china de Chongqing, representa un avance notable en términos de infraestructura, tecnología y diseño urbano. La estación, conocida como Chongqing East Railway Station, se inauguró formalmente el 27 de junio de 2025, después de un periodo de construcción que se extendió por siete años. Esta obra monumental requirió una inversión de 7.800 millones de dólares y presenta una arquitectura inspirada en el estilo cyberpunk, combinada con elementos naturales característicos de la región montañosa donde se ubica. Con una extensión superior a 1,22 millones de metros cuadrados, el complejo ferroviario se asemeja a 170 canchas de fútbol y tiene la capacidad de movilizar hasta 16.000 pasajeros por hora. Desde su acceso principal, la Chongqing East Railway Station se asemeja más a un aeropuerto que a una terminal ferroviaria. En su interior hay más de 5.000 asientos, mil de ellos con puertos USB, además de restaurantes, tiendas y pantallas digitales que cubren cada sector del complejo. Esta estación cuenta con 15 plataformas y 29 vías, distribuidas de manera estratégica para evitar la congestión, incluso durante las horas de mayor afluencia. Es posible emprender viajes desde la estación hacia ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín, en trayectos que oscilan entre seis y ocho horas. Adicionalmente, este sistema ferroviario enlaza las rutas Chongqing-Xiamen, Shanghái-Chongqing-Chengdu y Chongqing-Wanzhou, potenciando a la región como un eje esencial dentro de la red ferroviaria de China.