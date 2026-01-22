El tránsito en la Ciudad de Buenos Aires es uno de los principales problemas para automovilistas, peatones y vecinos, especialmente en zonas atravesadas por el tren. En estos barrios donde pasan las líneas ferroviarias, las barreras bajas durante largos períodos generan demoras, embotellamientos y situaciones de riesgo que se repiten a diario.

Ante este escenario, el Gobierno porteño confirmó una obra histórica de infraestructura que implicará la construcción de un moderno túnel paso bajo nivel, una intervención que promete ordenar el tránsito, mejorar la conectividad y reducir de forma permanente las congestiones que se producían cada hora por la baja de barreras.

¿Dónde estará el nuevo túnel que cambiará la circulación en CABA?

La obra se desarrolla en el barrio de Caballito, más precisamente sobre la calle García Lorca, entre Yerbal y Bogotá, justo debajo de las vías del Ferrocarril Sarmiento. Se trata de un punto neurálgico del entramado urbano, donde el paso del tren obligaba a detener el tránsito durante buena parte del día.

Según datos oficiales, por este cruce ferroviario circulaban cerca de 500 autos por hora, mientras que la barrera permanecía baja un promedio de 30 minutos por cada hora, generando embotellamientos, bocinazos y demoras que se extendían por varias cuadras.

Por este paso, circulaban cerca de 500 autos por hora.

La ubicación estratégica del túnel permitirá eliminar el cruce a nivel, agilizando el desplazamiento de vehículos y peatones, y conectando de manera más fluida ambos lados del barrio, uno de los más poblados de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo será la obra completa del paso bajo nivel del Tren Sarmiento?

El paso bajo nivel García Lorca forma parte del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, una iniciativa que busca modernizar la infraestructura y priorizar la seguridad vial. Actualmente, la obra se encuentra en una etapa clave, con el avance de las rampas de acceso y la estructura ferroviaria de sostenimiento bajo las vías del tren Sarmiento.

En las próximas fases, los trabajos incluirán estos avances:

la construcción de puentes peatonales,

la mejora de calles colectoras,

nueva iluminación urbana,

instalación de bancos,

espacios verdes y áreas de juegos.

Desde el Gobierno porteño destacaron que el nuevo túnel permitirá reducir los riesgos de siniestros viales, una problemática recurrente en cruces ferroviarios con alto flujo vehicular y peatonal.

Otros beneficios adicionales de esta obra

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que esta obra “mejorará de forma definitiva la conectividad y la movilidad” en la zona, al tiempo que tendrá un impacto positivo en la vida cotidiana de los vecinos.

La obra busca mejorar no solo el tránsito, sino el espacio urbano de forma integral.

Además, se espera una disminución de la contaminación acústica y de los gases contaminantes, ya que los autos dejarán de permanecer detenidos durante largos períodos frente a la barrera baja.

Con este nuevo túnel, la Ciudad de Buenos Aires da un paso clave hacia un modelo de movilidad más eficiente, seguro y sostenible, marcando un antes y un después en uno de los cruces más conflictivos del oeste porteño.