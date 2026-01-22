Vuelve un importante shopping a Buenos Aires: cuándo abre y dónde estará ubicado

El perfil urbano de Haedo está cambiando. Después de años de incertidumbre y de funcionar de manera limitada como Al Oeste Shopping, el predio donde estuvo el emblemático Showcenter inicia una transformación profunda.

El proyecto, liderado por el grupo IRSA, busca recuperar el protagonismo que tuvo hace tres décadas y convertirlo en un punto clave para compras, gastronomía y entretenimiento.

Una inversión millonaria y empleo para la región

La obra forma parte de una estrategia integral que incluye una inversión superior a u$s 20 millones.

Según el intendente de Morón, Lucas Ghi, el proyecto no solo reactiva un espacio que había quedado obsoleto, sino que también impulsa el empleo: cientos de trabajadores ya participan en la construcción y se espera que se generen miles de puestos cuando el complejo abra sus puertas.

¿Cómo será el nuevo Showcenter? Premium Outlet y espacios abiertos

El renovado centro comercial tendrá 75.000 metros cuadrados cubiertos y adoptará el formato Premium Outlet, con marcas líderes de indumentaria, calzado y cosmética que ofrecerán descuentos permanentes.

El complejo contará con 50 locales, pero la propuesta irá más allá de las compras: se eliminará la lógica de espacio cerrado para dar paso a recorridos abiertos y modernos.

Entretenimiento y gastronomía como protagonistas

Uno de los grandes atractivos que se mantendrá son las 14 salas de cine Showcase, que seguirán operativas y se potenciarán como punto de encuentro para familias y jóvenes.

Además, el clásico patio de comidas será reemplazado por un corredor gastronómico con cadenas reconocidas, cafeterías de especialidad y restaurantes con propuestas innovadoras.

El plan también contempla áreas de ocio con juegos interactivos y experiencias que conecten con la nostalgia del Showcenter original, pero con tecnología actual. Se conservará el complejo de pádel y se sumarán espacios recreativos para toda la familia.

Fecha de inauguración y ubicación estratégica

La inauguración está prevista para el segundo semestre de 2026, según los plazos que manejan IRSA y el municipio. Con más de mil plazas de estacionamiento cubiertas y una ubicación estratégica sobre la avenida Gaona, el nuevo Showcenter apunta a recuperar su lugar como referencia comercial y recreativa en el oeste bonaerense.