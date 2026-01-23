Lanzarán el tren que cruzará de Argentina a Chile y conectará a Sudamérica como nunca antes. Foto: Copilot IA

Cruzar de Argentina a Chile solo es posible a través de aviones o en auto, aunque ahora podría hacerse realidad el proyecto del tren trasandino. Con una inversión de u$s 4000 millones, podría conectar a Sudamérica como nunca antes, si el plan queda firme.

Se trata de un ambicioso plan ferroviario impulsado por el gobierno de Javier Milei, que busca revitalizar y expandir la red de trenes argentinos en el oeste del país. El foco está en la región de Cuyo para crear un nuevo enlace de carga trasandino hacia el territorio chileno.

El Ferrocarril Trasandino conectó Chile y Argentina desde 1910 a 1984. Foto: Libro de Pablo Moraga Feliú.

¿Cómo es el proyecto del tren que cruzará de Argentina a Chile?

A lo largo de las últimas décadas, hubo intenciones de revivir el servicio del Ferrocarril Trasandino que funcionó desde 1910 a 1984. Entre los diferentes proyectos, resalta el del paso Planchón-Vergara, ubicado en la ciudad de Malargüe, Mendoza.

Según la información del medio MDZ, las autoridades de Mendoza, San Juan y San Luis piensan en este proyecto para restaurar y expandir los trenes argentinos en Cuyo.

En principio, recuperarían las rutas de las líneas San Martín y Sarmiento para unir a San Juan con el sur mendocino. Posteriormente, las vías llegarían a la región chilena del Maule.

El objetivo principal es generar una ruta de carga eficiente hacia el océano Pacífico, con salida por puertos chilenos como San Antonio, lo que potenciaría el comercio exterior argentino.

Incluso, prevén un ramal desde General Alvear hasta el yacimiento de Vaca Muerta, Neuquén, que sería clave para el transporte de gas, petróleo, minerales y productos mineros como el litio.

¿Cuándo se lanzaría el tren y cómo viene el proyecto?

Todavía no hay fecha exacta de cuándo podría tener lugar esta obra. Por ahora, es una iniciativa que representa un nuevo impulso al sueño de volver a tener un corredor bioceánico ferroviario sudamericano, que integraría el Atlántico y el Pacífico a través de Argentina y Chile.

Este corredor ferroviario se enmarca en discusiones regionales entre líderes de Cuyo y autoridades nacionales, con apoyo de legisladores alineados al plan de Milei. Senadores como Germán Vicchi han enfatizado la necesidad de estudios y avances en conexiones al Pacífico.

El tren que alguna vez unió a Argentina y Chile

Hace más de 100 años existió un tren que unió los territorios argentinos y chilenos. Justamente, el 5 de abril de 1910 se inauguró el Ferrocarril Los Andes-Mendoza después de 40 años de licitación.

Durante sus épocas de funcionamiento, enfrentó enormes problemas por consecuencias naturales, sociales y políticas: modificaciones de trazos, gran aluvión de 1934, falta de subvención por parte del dictador Augusto Pinochet, Conflicto del Beagle de 1978 y aparición de autobuses.

El servicio de pasajeros fue clausurado el 21 de octubre de 1979 por la poca cantidad de usuarios. En julio de 1984, una avalancha dejó 27 muertos en el lado chileno, dejando gran parte de las vías destruidas, las cuales no fueron reparadas ante la falta de interés del gobierno.