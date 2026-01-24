Terminan una de las rutas más esperadas y será clave para conectar el interior argentino. Foto: Gobierno de Tucumán

Tucumán finalizó una de las obras viales más esperadas por los habitantes de la provincia del norte argentino. Se trata de la recuperación integral de la Ruta Provincial N.º 325, conocida como la ruta interpueblos.

La intervención de 4,5 kilómetros representa un avance clave para mejorar la conectividad del interior tucumano y potenciar el desarrollo económico y turístico de la región, según contaron en el sitio web del gobierno tucumano.

¿Qué trabajos se hicieron en la nueva ruta y cuánto costó?

La obra fue ejecutada íntegramente por administración con recursos y personal propio de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Tucumán. De esta manera, demandó una inversión de $ 1.200 millones y se completó en un plazo récord de apenas un mes y medio.

El trazado nuevo une el tramo que une El Cercado con Capitán Cáceres, en el departamento Monteros. Justamente, los trabajos abarcaron un mantenimiento integral y de alta calidad para devolverle a la calzada su funcionalidad plena con estos avances:

Repavimentación con mezcla asfáltica en caliente en los 4,5 km.

Fresado completo de la carpeta asfáltica deteriorada.

Reconstrucción de banquinas granulares en ambos lados.

Mejora de la colectora pavimentada en Capitán Cáceres.

Instalación de nueva señalización reflectiva horizontal y vertical.

Demarcación horizontal (pintura de eje y bordes).

Limpieza de banquinas y zona de camino en una superficie de 10 hectáreas.

Más pueblos conectados con la nueva ruta

La Ruta Provincial 325 es una vía esencial para la conectividad interpueblos en una de las zonas productivas más importantes del sur tucumano. Su deterioro previo generaba problemas constantes de transitabilidad, afectando tanto a residentes como a la actividad económica.

Con esta repavimentación, el Gobierno provincial avanza en su plan de infraestructura vial para unir mejor el interior con los centros productivos y turísticos, contribuyendo al desarrollo equitativo de toda la provincia.

El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Ing. Marcelo Nazur, remarcó en el comunicado: “No solo estamos recuperando el pavimento, estamos devolviendo seguridad a las familias de Monteros y mejorando la competitividad de nuestra producción local”.

Renuevan otra ruta clave en Tucumán

El Gobierno de Tucumán, a través del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), inició las obras de recuperación en la Ruta Provincial 321, ubicada en la Quebrada de Lules.

Estas intervenciones responden a los graves daños causados por un temporal reciente con lluvias intensas y la crecida del río Lules, que afectó severamente la zona y dejó intransitable uno de los principales accesos viales de la región.

Las tareas iniciales se centran en el encauzamiento del río Lules, la remoción de sedimentos acumulados, el despeje de la calzada y la evaluación técnica de los daños estructurales, como socavaciones.

Una vez completada esta etapa de limpieza y acondicionamiento, se prevé una segunda fase que consistirá en reforzar los márgenes de la ruta, reconstruir la base estructural y repavimentar el tramo afectado.