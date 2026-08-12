La Verificación Técnica Vehicular (VTV), también denominada Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en la normativa nacional, atraviesa un proceso de cambios que modifica dónde puede realizarse el trámite y qué condiciones deben cumplir los establecimientos que quieran ofrecerlo.

El nuevo esquema habilita a talleres mecánicos, concesionarios e importadores a realizar las revisiones siempre que estén inscriptos en el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos y cuenten con el equipamiento técnico requerido.

Sin embargo, los conductores no podrán hacer la VTV en cualquier taller. Para que la revisión tenga validez, el establecimiento deberá estar habilitado y cumplir con las exigencias establecidas por la normativa.

Además, la aplicación del nuevo régimen depende de cada jurisdicción.

VTV 2026: qué talleres están habilitados para hacer la revisión técnica y qué requisitos deben cumplir

VTV: qué certificación deberán tener los talleres para poder hacer el trámite

Uno de los principales cambios está relacionado con los establecimientos que podrán realizar la revisión técnica. El nuevo sistema deja atrás el esquema basado exclusivamente en plantas verificadoras y permite que otros establecimientos se incorporen como Talleres de Revisión Técnica (TRT).

Para poder brindar el servicio, los talleres, concesionarios o importadores deberán demostrar que cuentan con la capacidad técnica necesaria e inscribirse en el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos.

La inscripción será digital y se realizará mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD). El registro será de carácter público y permitirá consultar qué establecimientos están habilitados.

Entre los requisitos técnicos se encuentran distintos equipos destinados a comprobar el estado del vehículo, como un frenómetro, un alineador de faros, un detector de holguras y dispositivos para verificar la alineación de dirección y el estado de los amortiguadores.

También deberán disponer de instrumentos para controlar los gases y humos de escape, medir el nivel de ruido y comprobar la profundidad de los neumáticos, además de contar con un ingeniero.

Por eso, antes de llevar el vehículo a un establecimiento, será fundamental verificar que esté incorporado en el registro oficial correspondiente.

VTV 2026: ¿se podrá hacer en cualquier taller o hay que buscar uno habilitado?

El nuevo régimen no significa que cualquier taller mecánico pueda emitir una VTV válida.

La posibilidad de realizar la revisión se extiende a talleres, concesionarios e importadores que cumplan las condiciones técnicas y administrativas establecidas por la normativa, siempre y cuando estén registrados como establecimientos habilitados.

Otra de las modificaciones importantes es que, en las jurisdicciones que adhieran en el sistema, la revisión podrá realizarse independientemente de dónde esté radicado el vehículo.

Es decir, el conductor no necesariamente tendrá que concurrir a una planta ubicada en la misma jurisdicción que figura en la documentación del automóvil.

El objetivo del nuevo esquema es ampliar la cantidad de establecimientos disponibles y generar una mayor oferta para los conductores. Sin embargo, la implementación concreta depende de la adhesión de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires.