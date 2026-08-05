El comienzo de agosto marcó el regreso de un gran número de trámites para los habitantes de la Argentina, entre los que se destaca la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para conductores de autos particulares.

En este contexto, entró en vigencia una reforma que modifica el sistema, aunque la implementación será gradual y, por el momento, los automovilistas deberán continuar realizando el trámite bajo el esquema actual.

Qué autos deberán hacer la VTV durante agosto en la Ciudad de Buenos Aires

Durante agosto, la renovación de la VTV corresponde a los vehículos con patente terminada en 8 , de acuerdo con el calendario oficial de la Ciudad.

Imagen creada con ChatGPT

Estos conductores tendrán tiempo de realizar la inspección hasta el 31 de agosto, ya que diciembre y enero no cuentan con vencimientos programados dentro del cronograma porteño.

En esta etapa deberán realizar la VTV:

Autos particulares con patente terminada en 8.

Vehículos que tengan el certificado próximo a vencer durante agosto.

Conductores que deban renovar la inspección según el calendario vigente.

Hasta nuevo aviso, el trámite continuará realizándose en las plantas habilitadas por el Gobierno porteño.

Los cambios que tendrá la VTV en CABA y cuándo comenzarán a aplicarse

La reforma aprobada por la Legislatura introduce modificaciones importantes, aunque no todas entrarán en funcionamiento al mismo tiempo.

Uno de los principales cambios establece que los autos 0 km deberán realizar la primera VTV a los cinco años del patentamiento, en lugar de los cuatro que exige el sistema actual.

Además, el nuevo esquema prevé que:

La VTV sea cada dos años para vehículos de hasta 10 años de antigüedad.

A partir de los 10 años, la inspección vuelva a ser anual .

Se incorporen concesionarias y talleres independientes habilitados para realizar el trámite.

El certificado pueda presentarse también en formato digital.

La implementación dependerá del vencimiento de las concesiones actuales y de la habilitación de nuevos centros de verificación.

Qué deben hacer los conductores mientras continúa la transición del nuevo sistema

Hasta que la reforma esté completamente operativa, seguirán vigentes las condiciones actuales para sacar turno, realizar la inspección y obtener el certificado.

Los certificados ya emitidos conservarán su validez hasta la fecha de vencimiento, por lo que quienes no deban renovar la VTV este mes no tendrán que realizar ningún trámite adicional.

Mientras dure la transición, se recomienda: