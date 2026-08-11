La VTV en CABA es un trámite obligatorio para los vehículos y motovehículos particulares radicados en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con su antigüedad, kilometraje y fecha correspondiente de verificación. En agosto de 2026, los valores del trámite se encuentran actualizados.

Antes de sacar un turno, los conductores deben tener en cuenta cuánto cuesta la inspección, qué vehículos están alcanzados por el pago y quiénes pueden acceder a la exención de la tarifa.

El trámite permite comprobar que los vehículos cumplan con las condiciones mínimas de seguridad y funcionamiento necesarias para circular. Por eso, conocer el precio vigente y los requisitos para no pagar resulta clave para quienes deben realizar la verificación vehicular durante este mes.

VTV CABA agosto 2026: cuánto cuesta la verificación para autos y motos

El precio de la VTV en CABA varía de acuerdo con el tipo de vehículo que debe realizar la inspección. Durante agosto de 2026, los conductores deben abonar una tarifa diferente según se trate de un automóvil particular o de una motocicleta.

Los valores vigentes son:

Autos particulares: $96.968.

Motocicletas y ciclomotores: $36.459.

Durante la inspección se controlan diferentes elementos vinculados con la seguridad y el funcionamiento del vehículo. Entre ellos se encuentran el sistema de frenos, la suspensión, la dirección, las luces y los niveles de emisión de gases contaminantes.

Por este motivo, antes de concurrir al turno es recomendable comprobar que el vehículo se encuentre en condiciones adecuadas para superar la revisión.

VTV CABA agosto 2026: cuánto cuesta para autos y motos y quiénes pueden hacerla gratis

Quiénes pueden hacer la VTV gratis en CABA en agosto de 2026

No todos los conductores deben pagar la tarifa de la Verificación Técnica Vehicular. La normativa porteña contempla determinados casos de exención para personas y vehículos que cumplen con condiciones específicas.

En agosto de 2026, pueden acceder a la exención:

Jubilados y pensionados , siempre que cobren hasta un haber mínimo y cumplan con las condiciones establecidas.

Personas mayores de 65 años que cobren hasta un haber mínimo y cuyo vehículo se encuentre exento del pago de la patente.

Vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad, de acuerdo con los requisitos correspondientes.

La exención no se aplica automáticamente a cualquier persona que pertenezca a alguno de estos grupos. Es necesario cumplir con las condiciones previstas para cada caso y acreditar la situación correspondiente a la hora de realizar el trámite.

Qué revisar antes de sacar turno para la VTV en CABA

Antes de solicitar un turno, conviene verificar tanto la documentación del vehículo como las condiciones en las que se encuentra. Una revisión previa puede permitir detectar problemas en elementos que serán evaluados durante la inspección.

Los conductores que consideran que están alcanzados por una exención también deberían comprobar previamente que cumplen con todos los requisitos. De esta manera, podrán realizar el trámite con el beneficio correspondiente y evitar abonar una tarifa que no les corresponde.