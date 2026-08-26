La VTV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá un cambio drástico a partir de la entrada en vigencia de la Ley 6.963 , la cual desregula el sistema de la Verificación Técnica Vehicular sobre el manejo de las plantas.

En este sentido, el punto más importante es que la VTV ya no deberá realizarse únicamente en las plantas oficiales, si no que podrá hacerse en talleres y concesionarios habilitados como operadores del sistema de Verificación Técnica Obligatoria (VTO).

Qué cambia en la VTV desde ahora

A partir del 1 de septiembre se habilitará la plataforma para que los talleres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se inscriban para poder realizar la VTV a vehículos particulares.

La Verificación Técnica se hará en talleres habilitados.

Esto, por su parte, significa que una vez que los talleres o concesionarios sean habilitados formalmente por el Registro Único de Talleres, se podrá realizar la Verificación Técnica Vehicular en ellos y ya no será obligatorio ir exclusivamente a las plantas oficiales.

Cuánto saldrá la Verificación Técnica

Otro de los puntos más importantes es que se aplicarán modificaciones en el precio de la VTV.

Hasta el momento, el valor era establecido por el Gobierno porteño. No obstante, con el nuevo esquema los prestadores del servicio serán los que diagramen el costo de hacer la Verificación Técnica Vehicular.

¿Cada cuánto habrá que hacer la VTV?

La reforma también introduce cambios importantes en los plazos de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) para los vehículos particulares en Argentina, especialmente en el momento en que deben realizar la primera inspección.

Los autos particulares 0 km deberán realizar su primera revisión técnica a los cinco años desde su patentamiento, cuando anteriormente el plazo establecido era de cuatro años.

Una vez superada esa primera inspección, la RTO tendrá una vigencia de dos años hasta que el vehículo alcance los diez años de antigüedad. De esta manera, se extiende el período durante el cual los propietarios pueden circular sin realizar una nueva revisión anual.

Estas modificaciones forman parte de la reforma nacional del sistema de revisión técnica, impulsada mediante la Resolución 32/2026, que además habilitó la apertura del sistema y creó el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos.