Los usuarios de Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, cuentan con una amplia variedad de descuentos en distintos rubros. Ahora la entidad suma descuentos en un reconocido supermercado que cuenta con locales en todo el país y se podrá acceder mediante el pago con NFC, la tecnología inalámbrica que tienen los celulares que permite la comunicación entre dos dispositivos a corta distancia. Los usuarios de Cuenta DNI contarán con un importante descuento en las sucursales de COTO: Una vez que esté activa la función, se deberá acceder a la pantalla principal de la app, tocar el botón Pagar con NFC, acercar el celular al lector del comercio y realizar el pago con la tarjeta predeterminada. Cabe destacar que, si es la primera vez que se utiliza la modalidad de Pagar con NFC, se debe elegir Cuenta DNI como aplicación de pago predeterminada.