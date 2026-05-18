En un escenario económico donde resguardar el valor del capital es prioridad, Banco Provincia relanzó su Cuenta UVA, una caja de ahorros remunerada y precautoria adaptada para mitigar el impacto de la inflación. Esta cuenta opera bajo un mecanismo de actualización en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), ajustadas por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). La reactivación de este producto responde directamente a las dinámicas del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Tras un ciclo de diez meses de aceleración consecutiva que llevó el indicador al 3,4% en marzo, los datos oficiales del INDEC de abril reflejaron una desaceleración, ubicando la inflación mensual en 2,6% (acumulando un 12,3% en el primer cuatrimestre y un 32,4% interanual). A pesar de este punto de inflexión a la baja señalado por las consultoras privadas y el organismo oficial, la persistencia de variaciones en rubros clave como Transporte (4,4%) y Educación (4,2%) plantea la necesidad de instrumentos de ahorro indexados que impidan la pérdida del poder adquisitivo de los saldos líquidos en pesos. La Cuenta UVA es una caja de ahorros en pesos, pero cuyos saldos se expresan en Unidades de Valor Adquisitivo. Su funcionamiento está regido por la evolución del CER, el cual se actualiza diariamente sobre la base del IPC informado por el INDEC. Al realizar un depósito, los pesos se convierten a la cotización de la UVA del día. Cuando el titular decide retirar los fondos, las unidades se reconvierten a pesos según el valor de la UVA vigente en ese momento. De esta forma, el capital nominal resultante refleja la variación inflacionaria del período. Adicionalmente, esta cuenta genera un interés con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 0,05%. En términos simples, funciona así: al depositar tus pesos, el banco los convierte a unidades UVA según el precio del día. Esas unidades mantienen su valor frente al costo de vida (inflación). Cuando necesitás el dinero, el banco vuelve a convertir esas unidades UVA a pesos, tomando el valor actualizado. Además, el banco paga un pequeño interés adicional del 0,05% anual. Para entender cómo usar esta cuenta, es fundamental conocer sus tiempos, ya que mezcla características de un plazo fijo y de una caja de ahorros. Cuando depositás dinero por primera vez, este debe permanecer en la cuenta por 90 días. Durante ese trimestre inicial no podrás retirar el capital. Una vez cumplidos esos 90 días, el dinero queda “liberado”. Podés usarlo para pagar con tarjeta de débito, hacer transferencias o sacar efectivo por cajero cuando quieras. A diferencia de un plazo fijo, no hace falta “renovarlo”. Si dejás el dinero en la cuenta, seguirá ajustándose por inflación automáticamente. La cuenta está destinada a personas humanas y tiene condiciones de acceso sencillas: La utilidad de esta propuesta del Banco Provincia adquiere relevancia al mirar los datos de inflación en Argentina. Según los últimos reportes oficiales, en lo que va del año (primer cuatrimestre), los precios subieron un 12,3%. Si se mira el último año completo, el aumento fue del 32,4%. Como la caja de ahorro UVA sigue estos porcentajes, el ahorrista se asegura de que su dinero mantenga el mismo poder de compra para adquirir bienes o servicios que también suben de precio.