El Banco Provincia anunció una medida novedosa que cambiará la experiencia de compra de los usuarios de Cuenta DNI, su billetera virtual. Con el objetivo de ofrecer más opciones de pago y simplificar las operaciones cotidianas, la entidad lanzó un nuevo sistema que permitirá pagar directamente desde el celular, sin necesidad de efectivo ni tarjetas físicas. A partir de esta actualización, los usuarios de Cuenta DNI podrán realizar pagos sin contacto utilizando tecnología NFC (Near Field Communication). Con este sistema, el celular funciona como medio de pago y solo es necesario acercarlo al lector del comercio para completar la transacción. De esta manera, ya no será obligatorio escanear códigos QR ni presentar tarjetas físicas. El pago se procesa de forma inmediata desde el teléfono, siempre que el comercio cuente con un lector compatible y el usuario tenga la función activada en la aplicación. En esta primera etapa, la nueva funcionalidad estará disponible para usuarios con tarjetas Visa y teléfonos con sistema operativo Android. Para utilizar esta modalidad, es necesario contar con la última versión de la app Cuentas de Cuenta DNI y activar la función desde el menú de tarjetas. Una vez habilitada, el proceso de pago es simple: En el primer uso, el sistema puede solicitar seleccionar a Cuenta DNI como aplicación de pago predeterminada en el teléfono. Luego de eso, la función queda lista para utilizarse de manera habitual. Entre las promociones disponibles con este método de pago se destacan: