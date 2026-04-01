Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renovó su catálogo de propuestas para abril para que los usuarios ahorren en distintos rubros. Se tratan de beneficios en gastronomía, supermercados, universidades, ferias y mercados bonaerenses, entre otros, las cuales se pueden encontrar en las cuentas de Instagram, Facebook y X del Banco Provincia. Lo primero a remarcar es que todos los descuentos se aplican únicamente en comercios adheridos, los cuales están detallados en la sección “Promociones” o “Beneficios” de la app Cuenta DNI. Los descuentos más importantes de esta billetera virtual son: Los usuarios podrán consultar cuáles son los comercios adheridos a través de este enlace. Además, los usuarios tienen descuentos de lunes a viernes en comercios de barrio adheridos a Cuenta DNI, en los cuales incluye carnicerías, granjas y pescaderías, con un 20% de descuento con tope de $5.000 por semana. La novedad de este mes es que se incorpora Le Park Entretenimientos como marca destacada y con descuentos todos los días de un 30% con tope de reintegro de $15.000. Se trata de un centro de entretenimiento que ofrece juegos interactivos como autos chocadores, grúas de peluches y mesas de tejo, entre otros atractivos, ideales para disfrutar en familia con niños pequeños. Pueden abrir una Cuenta DNI del Banco Provincia: No pueden adherirse empresas o comercios y los requisitos básicos son DNI, celular con cámara e internet y correo electrónico activo. Se realiza a través del celular: En 72 horas la Cuenta DNI quedará habilitada y el usuario podrá enviar y recibir dinero, pagar con QR, recargar SUBE y celular, retirar efectivo sin tarjeta, acceder a descuento y beneficios.