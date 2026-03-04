El Banco de la Provincia de Buenos Aires lanzó una nueva línea de créditos hipotecarios destinada para jubilados, pensionados y monotributistas, a través de los cuales se pueden solicitar hasta $ 357.500.000. La línea de préstamos hipotecarios que brinda el Banco Provincia se puede hacer con una financiación de hasta 240 meses, es decir, a 20 años. Además, el monto máximo a solicitar es de $ 357.500.000, lo que equivale a U$S 250.000, según la cotización vigente hasta el 27 de febrero, a $ 1430. Por su parte, este tipo de créditos hipotecarios está destinado, exclusivamente, para jubilados, pensionados, trabajadores autónomos, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia. En tanto, al momento de iniciar el trámite se debe presentar el DNI y la constancia de CUIL/CUIT/CDI. Asimismo, es un requisito excluyente tener ingresos mensuales de carácter permanente y no registrar antecedentes crediticios desfavorables. Para poder solicitar los préstamos hipotecarios que otorga el Banco Provincia, cada grupo debe cumplir una serie de requisitos. Para cada uno, la normativa vigente indica que deben adoptarse las siguientes condiciones: