Una reconocida marca de lujo activó su propia feria outlet con descuentos de hasta el 60% en productos seleccionados para fomentar las ventas Se trata de Prüne, la firma especializada en carteras, zapatos y accesorios de cuero, que lanzó una sección de liquidación con precios rebajados tanto en su tienda online como en artículos de temporadas anteriores. La propuesta sigue una estrategia cada vez más común entre marcas premium de ofrecer productos de alta calidad a precios más accesibles para liquidar stock. Los descuentos varían según el producto, pero en algunos casos alcanzan el 60%, lo que genera oportunidades concretas para acceder a artículos de la marca a valores muy por debajo de los habituales. Uno de los puntos más atractivos de la feria es la diferencia de precios respecto a la tienda tradicional. Según la oferta publicada, se pueden encontrar: La feria outlet de Prüne está disponible en su tienda online oficial, donde se pueden ver todos los productos con descuento, filtrar por categoría y acceder a las promociones vigentes. Además, la marca cuenta con locales físicos en distintos puntos del país, donde también pueden aparecer oportunidades similares según la temporada. Entre los artículos más buscados dentro del outlet se destacan: En particular, los productos más chicos —como billeteras o tarjeteros— suelen concentrar los mayores porcentajes de descuento.