Se oficializa el bono para los jubilados con 30 años de aportes: cuánto cobran con aumento (foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para los jubilados y pensionados para junio 2026. En el sexto mes del año, el organismo previsional precisó que los adultos mayores cobrarán sus haberes con un aumento del 2,6% a raíz del último dato de inflación que difundió el INDEC correspondiente a abril .

Concretamente, el Resolución 349/2025 de noviembre del año pasado ya confirmó cuáles serán las fechas del calendario de pagos. Cabe destacar que este mes también se pagará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAD) o aguinaldo.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en junio 2026?

Con el incremento anunciado este mes, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán en el calendario de pagos una suma total que será de $ 473.396,63: ($403.396,63 de haber mínimo con aumento + 70.000 pesos de bono).

A esto se la suma el pago de la primera cuota del aguinaldo, que contempla el 50% de la mejor remuneración percibida en los últimos 6 meses. Esto significa que se debe tomar la mejor remuneración sin bono ($ 403.396,63) y dividirla a la mitad ($ 201.698,32).

Por lo tanto, los beneficiarios de la jubilación mínima cobrarán $ 403.396,63 + $ 201.698,32 (aguinaldo) + $ 70.000 (bono de refuerzo) y recibirán un total de $ 675.094,95.

Fecha de cobro junio 2026: cuándo cobran los jubilados y pensionados

La ANSES realizará la liquidación del SAC de manera automática junto con el pago de los haberes de junio. El organismo publicó el calendario de pagos para los jubilados y pensionados:

Jubilados y pensionados de la mínima

Lunes 8 de junio de 2026: DNI terminados en 0.

Martes 9 de junio de 2026: DNI terminados en 1.

Miércoles 10 de junio de 2026: DNI terminados en 2.

Jueves 11 de junio de 2026: DNI terminados en 3.

Viernes 12 de junio de 2026: DNI terminados en 4.

Martes 16 de junio de 2026: DNI terminados en 5.

Miércoles 17 de junio de 2026: DNI terminados en 6.

Jueves 18 de junio de 2026: DNI terminados en 7.

Viernes 19 de junio de 2026: DNI terminados en 8.

Lunes 22 de junio de 2026: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superen la máxima: