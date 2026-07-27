En esta noticia Cómo se desató el conflicto diplomático

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan , calificó de “payaso” a Javier Milei, y aseguró que la economía argentina está peor que la brasileña, en medio de la crisis bilateral por los ataques del libertario contra el mandatario de ese país Luiz Inácio Lula da Silva.

“El payaso del presidente de Argentina vino a Brasil y habló de Brasil, cuando el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta”, dijo Durigan en una entrevista a la emisora Radio Jornal de Pernambuco.

El funcionario comparó los indicadores económicos de ambos países y remarcó que Argentina exhibe peores números en riesgo país, deuda e inflación. También pidió “no seguir la corriente” a quienes anticipan un escenario catastrófico para Brasil.

Durigan reconoció que “no está todo resuelto” en la economía brasileña, la mayor de América Latina, y mencionó como ejemplo la elevada tasa de interés, actualmente en el 14,25% anual. Sin embargo, descartó una recesión para este año.

El ministro reafirmó las previsiones oficiales que anticipan un crecimiento del PIB del 2% para 2026. Además, destacó que el desempleo se ubica en sus niveles más bajos históricos, en torno al 6%.

También subrayó que la inflación interanual está bajo control, en el 4,64%, y que Brasil registra récords en su balanza comercial. Con estos datos, buscó desmentir el diagnóstico crítico que había expuesto Milei.

Cómo se desató el conflicto diplomático

El conflicto se originó el sábado en San Pablo, cuando Milei participó de la convención del Partido Liberal. Allí respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, para las elecciones de octubre.

Durante su discurso, Milei llamó a Lula “presidiario” y “ladrón”, y lo acusó de despilfarrar el dinero público de Brasil. También insultó al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, a quien tildó de “basura calva”.

Fuente: REUTERS Jean Carniel

El mandatario argentino habló además de un supuesto “riesgo Lula” en el mercado financiero por las políticas sociales del gobierno brasileño. Apoyó abiertamente a Flávio Bolsonaro como el único candidato capaz de frenar al “socialismo”.

Milei redobló la apuesta ese mismo domingo en una entrevista con Radio Mitre. Allí sugirió que Brasil participó de una “campaña antiargentina” y afirmó que el 25% de los recursos de esa campaña provino del gobierno brasileño.

El presidente argentino también cuestionó las acusaciones de injerencia en su contra, recordando el rol que, según él, jugó Brasil en la campaña electoral de 2023. Y volvió a apuntar contra Cristina Kirchner.

Fuente: EFE Isaac Fontana

Frente a estos dichos, el gobierno de Lula los consideró una injerencia en asuntos internos, dado que los ataques ocurrieron en territorio brasileño y apuntaron al jefe de Estado y a un magistrado del máximo tribunal.

Como respuesta diplomática, Brasil llamó a consultas el domingo a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. También convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, en un gesto de fuerte tensión bilateral.