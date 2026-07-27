TCL refuerza su presencia en el mercado argentino con la presentación del TCL 70 NXTPAPER Pro, un celular que apunta al segmento premium al combinar una pantalla de gran tamaño, funciones diseñadas para el trabajo y el entretenimiento, y tecnología enfocada en el cuidado de la vista.

Uno de los principales diferenciales del equipo es la incorporación de la tecnología exclusiva NXTPAPER, desarrollada por la marca para brindar una experiencia de visualización más cómoda y reducir el impacto del uso prolongado de la pantalla.

Foto: TCL.

¿Qué novedades ofrece el nuevo modelo?

Según explica la marca, esta innovación permite reducir hasta un 90% los reflejos lumínicos y disminuir la exposición a la luz azul sin alterar los colores originales de la imagen, un aspecto cada vez más valorado por los usuarios que pasan varias horas frente a la pantalla.

Foto: TCL

Además, el TCL 70 NXTPAPER PRO cuenta con una pantalla FHD+ de 6,9 pulgadas, diseñada para mejorar la lectura, la navegación web y el consumo de contenidos multimedia. El panel ofrece una experiencia más inmersiva y cómoda para el uso diario, tanto en interiores como en exteriores.

La tecnología que incluye los nuevos modelos

La compañía también destacó que todos los nuevos equipos de la línea TCL 70 incorporan tecnología NFC, una función que permite realizar pagos sin contacto y vincular dispositivos de manera sencilla.

Otro de los diferenciales de la serie es que los smartphones se comercializan con un paquete de accesorios completo, que incluye cargador, auriculares y funda, elementos que muchas marcas dejaron de incorporar en la caja de venta.

Los nuevos dispositivos ya pueden adquirirse a través de los principales retailers y operadores del país.