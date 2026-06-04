Por qué podrías dejar de cobrar en mayo y cómo evitar la suspensión. Foto (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los topes de ingresos para acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), una medida que impactará en miles de beneficiarios al modificar una de las principales condiciones para garantizar este pago.

Desde el 1° de junio de 2026, el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) pasó a ser de $ 367.800 para trabajadores mensualizados con jornada legal completa. En el caso de los empleados jornalizados, el nuevo valor por hora quedó fijado en $1.839.

Quiénes dejarán de cobrar la AUH

ANSES realiza un control en tiempo real de la situación de cada beneficiario. Si detecta que los ingresos exceden los valores habilitados, el sistema actúa de manera automática: puede suspender, reducir o directamente cancelar la prestación.

En el caso de la AUH, el límite está vinculado al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para este mes, se fijó un tope máximo de ingresos de $ 367.800 mensuales por grupo familiar. Por lo tanto, si una persona comienza a tener un ingreso formal superior a ese valor, deja automáticamente de cumplir con los requisitos del programa.

ANSES realiza un control en tiempo real de la situación de cada beneficiario. Foto: IA. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quiénes dejan de cobrar SUAF

Para la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) también se actualizaron los topes máximos.

Para mantener el cobro, los ingresos no deben superar:

$ 2.970.968 por progenitor

$ 5.941.936 por grupo familiar

Si uno de los integrantes supera el tope individual o el hogar excede el límite general, la asignación puede ser suspendida.

Cuándo se cobra AUH y SUAF en junio de 2026

El calendario de pagos para mayo quedó organizado según terminación de DNI:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.