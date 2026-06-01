La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,58% para todas las prestaciones y este mes coincidirá con el primer pago del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Es así que estos beneficiarios recibirán este extra. Además, quienes cobran la mínima percibirán el bono de $ 70.000 , llevando los ingresos de este mes a un monto superior.

Una buena de ANSES: quiénes cobrarán aumento y aguinaldo en junio

Con el dato del IPC de abril, la jubilación mínima de junio será de $ 403.317,99, más el bono extraordinario de $ 70.000. En total, el monto a percibir será de $ 473.317,99.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor haber del semestre. Para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, el cálculo queda de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $ 403.317,99.

Bono extraordinario: $ 70.000.

Medio aguinaldo: $ 201.658,99.

Total a cobrar en junio: $ 674.976,99.

Con el dato del IPC de abril, bono y aguinaldo, la jubilación mínima de junio será de $ 674.976,99. Foto: El Cronista. Fuente: Shutterstock Geber86

Por su parte, el haber máximo se fijó en $2.713.948,18. A ese monto se le suma el aguinaldo correspondiente al primer semestre, que rondará los $ 1.356.974,09.

Este mes las jubilaciones y pensiones reciben el medio aguinaldo.

Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 y el medio aguinaldo incluido , quedan así:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $553.981,59

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $493.483,89‬

Pensión Madre de 7 hijos: $674.976,99

Cuánto cobran las asignaciones con aumento en junio

En junio, las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 2,58%. Estas prestaciones no cobran aguinaldo.

De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $ 144.932‬‬, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $ 471.915, la Asignación Familiar por Hijo a $ 72.474 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $ 235.967.

Junio Monto Aumento 2,58% Asignación Universal por Hijo (AUH) $ 144.932‬ (*) AUH hijo con discapacidad $ 471.915 (*) Asignación por hijo $ 72.474 (**) Asignación por hijo con discapacidad $ 235.967 (**)

(*) El monto es por cada hijo y corresponde al 100% del valor general de la AUH.

(**) El monto es por cada hijo y corresponde al primer rango de ingresos.

Fecha de cobro junio 2026: cuándo cobran los jubilados y pensionados

ANSES ya confirmó las fechas del calendario de pagos para jubilados y pensionados en junio 2026.

Cabe aclarar que ANSES realizará la liquidación del SAC de manera automática junto con el pago de los haberes de junio, por lo que las fechas quedan de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados de la mínima

Lunes 8 de junio de 2026: DNI terminados en 0.

Martes 9 de junio de 2026: DNI terminados en 1.

Miércoles 10 de junio de 2026: DNI terminados en 2.

Jueves 11 de junio de 2026: DNI terminados en 3.

Viernes 12 de junio de 2026: DNI terminados en 4.

Martes 16 de junio de 2026: DNI terminados en 5.

Miércoles 17 de junio de 2026: DNI terminados en 6.

Jueves 18 de junio de 2026: DNI terminados en 7.

Viernes 19 de junio de 2026: DNI terminados en 8.

Lunes 22 de junio de 2026: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superen la máxima: