Calabaza, vidrio o silicona: cuál es el mate más higiénico, cuál conserva mejor el sabor y cuál deberías evitar

El ritual del mate abarca distintas tradiciones y costumbres, pero la elección del recipiente suele marcar una diferencia sustancial en la experiencia diaria.

En el mercado conviven opciones clásicas como la calabaza y la madera con alternativas modernas como la silicona, el vidrio, la cerámica o el acero inoxidable.

Cada uno de estos materiales ofrece comportamientos diferentes ante la humedad, la temperatura y la acumulación de bacterias.

Para elegir la opción más conveniente resulta clave evaluar qué aspectos se priorizan en el uso cotidiano, desde la facilidad de lavado hasta la búsqueda de un sabor tradicional o la practicidad para transportar la yerba.

Calabaza y madera: tradición en el sabor, pero con requerimientos de curado

Los materiales porosos de origen natural son los preferidos por los amantes del ritual tradicional debido a la interacción que generan con la yerba.

Tanto la calabaza como las maderas duras (como el algarrobo o el palo santo) absorben los aceites y aromas de la infusión con el uso continuo, lo que ayuda a asentar el sabor y mantener el perfil característico del mate amargo.

Además, son excelentes aislantes térmicos que conservan la temperatura del agua durante las cebadas sin transmitir calor excesivo a las manos .

Calabaza, madera o silicona: cuál es el mate más higiénico, cuál conserva mejor el sabor y cuál deberías evitar

Sin embargo, estos recipientes requieren un proceso previo de curado para sellar las paredes internas y exigen cuidados minuciosos tras cada uso.

Si no se secan adecuadamente al aire libre o si se dejan yerbas usadas durante muchas horas, la humedad acumulada favorece la aparición acelerada de hongos y moho, lo que puede arruinar el recipiente y alterar el sabor de las futuras cebadas.

Silicona: practicidad para viajar, pero con limitaciones térmicas

La irrupción de la silicona en el mundo matero respondió a la búsqueda de alternativas flexibles, irrompibles y fáciles de vaciar.

Este material permite extraer la yerba usada con solo presionar la base del recipiente, facilitando una limpieza inmediata sin necesidad de utilizar cucharas o bombillas para raspar el fondo.

Al no ser un material poroso, no genera hongos ni retiene olores ni sabores, lo que lo vuelve una alternativa muy utilizada por estudiantes o personas que viajan frecuentemente.

A pesar de su practicidad, la silicona presenta desventajas marcadas en la conservación del calor y la estabilidad .

Al ser un material maleable, el recipiente tiende a deformarse levemente al agarrarlo, lo que puede provocar vuelcos no deseados de agua caliente o desmoronar la montañita de yerba .

Asimismo, transmite rápidamente la temperatura al exterior y no conserva el calor de la cebada de la misma manera que los materiales sólidos o aislantes.

Vidrio, acero y cerámica: la máxima higiene para el uso diario

Cuando la prioridad absoluta es la facilidad de limpieza y la salubridad, los materiales impermeables y de superficie lisa se posicionan como las opciones más recomendadas por especialistas.

Calabaza, madera o silicona: cuál es el mate más higiénico, cuál conserva mejor el sabor y cuál deberías evitar Shutterstock

El vidrio, la cerámica y el acero inoxidable de doble capa no absorben humedad ni residuos orgánicos, lo que elimina por completo el riesgo de formación de colonias de hongos y simplifica el lavado diario, siendo aptos incluso para lavavajillas.

En este grupo, los mates de acero inoxidable de doble pared sellada al vacío destacan además por conservar la temperatura del agua por más tiempo sin quemar la mano.

Al no transferir sabores ni alterar el perfil de la yerba, estos recipientes resultan ideales para quienes alternan entre yerbas compuestas, saborizadas o tradicionales, o para quienes buscan un elemento duradero y sin mantenimiento exigente.

Cuál deberías evitar y cómo elegir según tus hábitos

El recipiente a evitar o descartar de la rutina diaria es aquel que presenta grietas visibles, capas de humedad negra interna o fisuras en su estructura.

En los mates de madera o calabaza, la aparición de manchas oscuras profundas acompañadas de olor a humedad indica la presencia de moho asentado en la porosidad del material, lo que puede resultar perjudicial para la salud digestiva y arruinar el sabor de la yerba.

Asimismo, conviene evitar plásticos de baja calidad que no cuenten con certificación libre de BPA, ya que pueden deformarse o liberar sustancias con el calor del agua.