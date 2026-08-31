Rociar vinagre en el termo puede convertirse en un sencillo truco de limpieza para quienes buscan mantener este recipiente libre de olores, manchas y residuos acumulados.

Con el paso del tiempo, el interior puede acumular restos de bebidas, humedad y malos olores, especialmente cuando no se deja secar correctamente después de cada uso.

Por eso, algunos métodos caseros recomiendan utilizar vinagre como aliado para higienizarlo.

Vinagre en el termo: el truco casero que ayuda a eliminar olores y residuos

El vinagre blanco es utilizado habitualmente en la limpieza doméstica debido a su acidez, que puede ayudar a aflojar determinados depósitos y reducir algunos olores.

En el caso del termo, el objetivo principal del truco es aprovechar sus propiedades durante la limpieza para remover residuos acumulados en el interior y ayudar a neutralizar aromas que pueden quedar después de utilizarlo con agua, café, té u otras bebidas.

Sin embargo, no hay que rociar vinagre y preparar inmediatamente el mate. El procedimiento debe realizarse como parte de la limpieza del termo, antes de volver a utilizarlo.

Cómo limpiar el termo con vinagre paso a paso

Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Para aplicar este truco de limpieza en casa, solo se necesita vinagre blanco y agua. El procedimiento es sencillo:

Vaciar el termo: retirar por completo el agua y cualquier resto de líquido que haya quedado en su interior.

Agregar el vinagre: colocar una pequeña cantidad de vinagre blanco y distribuirlo por las paredes internas del recipiente. También se puede mezclar con agua para realizar una limpieza más suave.

Dejar actuar: permitir que la mezcla repose durante algunos minutos para ayudar a aflojar residuos y olores acumulados .

Enjuagar muy bien: retirar la mezcla y lavar el interior con abundante agua , asegurándose de que no queden restos de vinagre.

Dejar secar: mantener el termo completamente abierto y seco antes de volver a colocar agua para preparar el mate.

Por qué recomiendan usar vinagre para limpiar el termo

El principal atractivo de este truco es que el vinagre es un producto económico y fácil de conseguir que puede utilizarse en distintas tareas de limpieza doméstica.

Su acidez puede ayudar a desprender algunos depósitos minerales y residuos que se adhieren a determinadas superficies, además de contribuir a disminuir ciertos olores.

Por eso, algunas personas lo incorporan a la limpieza periódica de termos, botellas y otros recipientes reutilizables.

De todos modos, el vinagre no reemplaza una limpieza adecuada. Para mantener el termo en buenas condiciones también es importante lavarlo regularmente y prestar atención a la tapa, la boquilla y las juntas, donde pueden acumularse humedad y residuos.

El error que hay que evitar antes de preparar el mate

Uno de los puntos más importantes es no dejar restos de vinagre en el interior del termo.

Después de realizar la limpieza, es necesario enjuagar varias veces con agua hasta eliminar cualquier residuo y olor intenso del producto.

Esto es especialmente importante cuando el termo se utilizará para preparar agua destinada al mate. El vinagre debe utilizarse para limpiar el recipiente, no como parte del agua que se utilizará posteriormente.

También conviene comprobar las indicaciones del fabricante, ya que algunos termos tienen revestimientos internos o materiales que pueden requerir cuidados específicos.

Cada cuánto tiempo conviene limpiar profundamente el termo

La frecuencia depende del uso: si el termo se utiliza todos los días, es recomendable realizar una limpieza habitual después de cada jornada y una limpieza más profunda de manera periódica.

Después de utilizarlo, lo ideal es vaciarlo, lavarlo y dejarlo abierto para que se seque completamente.

Esto ayuda a evitar que la humedad permanezca atrapada en el interior y disminuye la posibilidad de que aparezcan olores desagradables.

La tapa también requiere atención. En muchos casos, es precisamente en las pequeñas piezas, roscas y juntas donde pueden quedar restos de líquidos.