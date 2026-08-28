Las facturas caseras son una de las opciones más tentadoras para acompañar el mate, el café o el desayuno, pero comprarlas en la panadería puede representar un gasto cada vez mayor.

Para quienes buscan una alternativa económica, existe una preparación sencilla que permite hacerlas en casa con pocos ingredientes y sin necesidad de tener experiencia en pastelería.

La receta se destaca por ser rápida, práctica y accesible, ya que utiliza productos fáciles de conseguir y permite preparar varias unidades de una sola vez. Además, una vez lista la masa, se pueden incorporar diferentes rellenos o coberturas para conseguir distintas versiones.

Paso a paso: cómo preparar facturas caseras fáciles y económicas

Si te preguntas cómo hacer facturas caseras, hay buenas noticias. Con ingredientes básicos y un procedimiento sencillo, es posible preparar una buena cantidad en casa y elegir distintos rellenos según el gusto y el presupuesto.

La clave está en respetar los tiempos de levado y trabajar la masa hasta conseguir una textura suave y fácil de manejar.

Además, con una misma preparación se pueden hacer facturas de dulce de leche, membrillo, crema pastelera o simplemente con azúcar.

Ingredientes

500 g de harina 0000

100 g de azúcar

1 huevo

50 g de manteca

200 ml de leche tibia

10 g de levadura seca

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

1 huevo extra para pintar

Para los rellenos se puede utilizar dulce de leche repostero, membrillo o crema pastelera.

Preparación

Colocar la leche tibia en un recipiente junto con la levadura y una cucharada del azúcar. Mezclar y dejar reposar durante 10 minutos. Incorporar el huevo, la manteca derretida, el resto del azúcar y la esencia de vainilla. Agregar de a poco la harina mezclada con la sal y unir todos los ingredientes. Pasar la preparación a una superficie limpia y amasar durante 8 a 10 minutos, hasta conseguir una masa lisa, suave y manejable. Formar un bollo, colocarlo en un recipiente y cubrirlo con un repasador. Dejar levar durante aproximadamente 1 hora, hasta que duplique su tamaño. Desgasificar suavemente la masa y dividirla en porciones. Estirar cada una con un palo de amasar hasta lograr un espesor de aproximadamente 3 a 5 milímetros. En este punto se les puede dar la forma elegida, pero sin agregar todavía el relleno. Colocar las piezas sobre una placa previamente enmantecada o cubierta con papel manteca, dejando espacio entre ellas. Cubrirlas y dejarlas reposar otros 20 a 30 minutos. Pintar las facturas con huevo batido y llevarlas a un horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, o hasta que estén doradas. Una vez retiradas del horno, dejarlas enfriar por unos minutos. Cuando estén tibias o frías, se pueden rellenar para evitar que el dulce de leche o la crema pierdan su consistencia . Para hacerlo, colocar el relleno en una manga pastelera y hacer una pequeña abertura en uno de los laterales o en la base de cada factura. También se puede cortar la pieza al medio y agregar el relleno directamente. En el caso del membrillo, si se busca que quede dentro de la factura, sí puede colocarse antes del horneado porque soporta mejor la cocción.

Facturas caseras fáciles y económicas: una receta sencilla para preparar en casa y acompañar el mate, el café o el desayuno.

Cómo conseguir facturas doradas, tiernas y con sabor de panadería

Aunque la receta sea sencilla, existen algunos detalles que pueden ayudar a obtener facturas doradas, tiernas y con sabor de panadería. Uno de los más importantes es evitar cocinar las facturas durante demasiado tiempo, ya que pueden quedar secas y perder la textura buscada.

También es importante no agregar harina de más durante el amasado. Si la masa se pega ligeramente, se puede trabajar con las manos y la superficie apenas enharinadas, pero un exceso de harina puede hacer que el resultado final sea más duro.

Para conseguir una superficie más dorada y atractiva, se puede utilizar una terminación antes de llevarlas al horno. Dependiendo de la receta, puede incorporarse huevo batido, leche o algún otro ingrediente que ayude a formar una capa dorada durante la cocción.

Otra posibilidad es sumar azúcar por encima una vez armadas. De esta manera, además de aportar dulzor, se consigue una terminación similar a la de algunas facturas tradicionales.