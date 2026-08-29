El influencer de yerba mate dedica gran parte de su contenido en Instagram a responder preguntas o dudas alrededor de la cultura matera.

Una duda muy común entre los tomadores de mate llegó a las redes con una respuesta clara. El influencer especializado en yerba mate EmaVlogs explicó si conviene o no consumir el producto después de la fecha de vencimiento .

Según detalló en un video que se viralizó, la yerba mate vencida se puede tomar en la mayoría de los casos, aunque con ciertas condiciones puntuales.

EmaVlogs explicó qué se debe tener en cuenta a la hora de mirar el paquete de yerba

“¿La yerba mate tiene vencimiento? Sí, pero la podés tomar igual”, introdujo el creador de contenido de yerba mate, lo que llamó la atención de muchos de sus seguidores en Instagram.

“La yerba mate tiene fecha de vencimiento, pero no caduca o se pudre como un alimento perecedero”, manifestó y luego continuó: “Con el tiempo pierde aroma, sabor y algunas propiedades y solo es un problema si se contamina o se humedece ”.

Por qué la yerba mate tiene fecha de vencimiento

A diferencia de otros alimentos perecederos, la yerba no se pudre ni se descompone con el paso del tiempo.

Lo que sí ocurre es que “pierde aroma, sabor y algunas propiedades” de forma gradual.

El influencer de yerba mate dedica gran parte de su contenido en Instagram a responder preguntas o dudas alrededor de la cultura matera. Instagram / @emavlogsok

La fecha de vencimiento que figura en el paquete responde a una exigencia normativa. El Código Alimentario Argentino obliga a que cada envase incluya lote, fecha de elaboración y fecha de vencimiento .

En Argentina y Paraguay, ese plazo suele ser de dos a tres años después del envasado. Sin embargo, esa fecha no marca un límite de seguridad, sino que indica hasta cuándo el fabricante garantiza la calidad óptima del producto.

Qué requisitos tiene que cumplir para consumirla igual

De acuerdo con la explicación del especialista, la yerba vencida se puede tomar siempre que se cumplan ciertas condiciones de conservación.

Estos son los puntos a revisar antes de consumirla :

Que el paquete haya estado bien cerrado .

Que se haya guardado en un lugar fresco y seco .

Que no presente olor ni color anormal.

Que no tenga grumos húmedos .

Que no haya señales de insectos.

Que no haya estado expuesta al calor o a la luz directa por mucho tiempo.

Si el paquete cumple con todos estos requisitos, la yerba se puede seguir usando sin riesgo para la salud, aunque es probable que el sabor sea menos intenso que el de un producto recién envasado.

En este sentido, la recomendación del especialista fue tajante: la fecha de vencimiento funciona como una garantía de calidad, pero no como un límite de seguridad absoluto.

Por eso, antes de tirar un paquete vencido, conviene revisar el estado real de la yerba en lugar de guiarse únicamente por la fecha impresa en el envase.

Para quienes deseen saber más sobre la cultura matera pueden seguir a @emavlogsok en su cuenta de Instagram donde sube mucho contenido alrededor de una de las infusiones más bebidas de la Argentina.