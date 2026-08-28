Multa por tomar mate en el auto: cuánto cuesta y qué establece la Ley de Tránsito.

Armar el mate para la ruta en un viaje es una de las tradiciones argentinas más extendidas en el país. Sin embargo, la costumbre puede derivar en sanciones económicas y multas en provincias como Córdoba y Mendoza por ser una falta.

En qué provincias está prohibido tomar mate mientras se maneja

Si bien la Ley Nacional de Tránsito no prohíbe expresamente la práctica, sí exige mantener el dominio efectivo del vehículo, lo que abre la puerta a multas cuando el conductor manipula el mate, la bombilla o el termo mientras maneja.

Multa por tomar mate en el auto: cuánto cuesta y qué establece la Ley de Tránsito.

Bajo este criterio, cualquier maniobra que implique soltar una mano puede interpretarse como pérdida de control del vehículo.

A 100 km/h, un vehículo recorre 28 metros por segundo, por lo tanto, si el conductor dedica apenas cuatro segundos al mate, equivale a manejar una cuadra entera sin atención visual plena.

Multa por tomar mate en el auto: cuánto cuesta y qué establece la Ley de Tránsito.

El caso es similar tanto en Mendoza como en Córdoba:

Mendoza

Clasifica tomar mate al manejar como falta grave. Su Decreto 326/18 exige que el conductor mantenga control total del vehículo en todo momento. La sanción alcanza 1000 unidades fijas, equivalentes a $ 600.000 según el valor actual de la UF.

Córdoba

Incluye la acción de tomar mate dentro del concepto de conducción insegura, junto con fumar o realizar movimientos que disminuyan la atención. La infracción equivale a 20 unidades fijas, es decir, $ 42.100 con la UF vigente en la provincia.

En ambas jurisdicciones, las multas pueden labrarse mediante cámaras de seguridad, sin necesidad de detener al vehículo o constatar el hecho de manera presencial.

Por qué es peligroso tomar mate mientras se maneja

Los expertos en seguridad vial señalan que la práctica puede comprometer la conducción por los siguientes motivos: