Estas infusiones son las más consumidas de Argentina.

En Argentina, el desayuno suele tener dos protagonistas indiscutidos: el mate y el café. Ambas bebidas contienen cafeína y pueden ayudar a aumentar el estado de alerta, pero sus efectos no son exactamente iguales. Entonces, ¿cuál conviene elegir para empezar el día con más energía?

La respuesta depende de la cantidad consumida, los gustos de cada persona y, sobre todo, de cómo se acompaña la bebida. Ninguna de las dos reemplaza un desayuno completo, pero ambas pueden formar parte de una alimentación equilibrada.

Mate o café: ¿cuál aporta más energía?

La principal diferencia está en la forma en que se consume la cafeína. El café suele generar un efecto estimulante más marcado y rápido, por lo que puede resultar una buena opción para quienes necesitan aumentar la concentración y el estado de alerta al comenzar la jornada.

Una taza de café filtrado de 240 ml contiene alrededor de 95 mg de cafeína, aunque la cantidad varía según la preparación.

El mate también aporta cafeína, pero al consumirse de manera prolongada, con varias cebadas, la ingesta se distribuye durante más tiempo. De hecho, estudios sobre el consumo de cafeína en Argentina encontraron que la yerba mate representa una fuente importante de cafeína en la dieta de los adultos .

Los beneficios del café durante el desayuno

Además de favorecer la alerta, la atención y la sensación de energía, el café contiene compuestos antioxidantes y otros componentes bioactivos. La evidencia disponible también relaciona su consumo moderado con distintos beneficios para la salud a largo plazo, aunque esto no significa que sea necesario tomar café para obtenerlos.

El desayuno es clave para tener enrgía durante el día. Shutterstock

Para el desayuno, puede ser una alternativa práctica si se consume sin exceso de azúcar y acompañado por alimentos nutritivos , como frutas, cereales integrales, yogur o huevos.

Los beneficios del mate durante el desayuno

El mate también puede ayudar a mejorar el estado de alerta y combatir la sensación de cansancio gracias a su contenido de cafeína. Además, forma parte de un hábito profundamente instalado en Argentina: un estudio sobre consumidores argentinos encontró que el mate se toma con frecuencia durante el desayuno.

El mate es consumido en todo el país.

Otra ventaja es que permite prolongar el consumo de la infusión durante la mañana, en lugar de tomar una única taza.

¿Es mejor el mate o el café?

No existe un ganador absoluto. Si se busca un estímulo más directo y concentrado, el café puede ser la opción más conveniente. En cambio, quienes prefieren una infusión para acompañar durante más tiempo la mañana pueden elegir el mate.

En ambos casos, la clave está en moderar la cantidad de cafeína. Para la mayoría de los adultos sanos, hasta 400 mg diarios se considera una cantidad que generalmente no se asocia con efectos negativos, aunque la tolerancia varía según cada persona. Un consumo elevado puede provocar nerviosismo, ansiedad, palpitaciones o afectar el sueño.