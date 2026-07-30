Cómo y cada cuánto hay que limpiar la bombilla del mate según los expertos.

La bombilla del mate está en contacto permanente con la yerba y el agua, por lo que es habitual que en su interior se acumulen residuos difíciles de detectar a simple vista. Si no se higieniza con frecuencia, puede comenzar a taparse y perder su funcionamiento habitual.

Además de afectar el paso del agua, la falta de mantenimiento favorece la aparición de malos olores y la acumulación de humedad en el interior. Por eso, los especialistas recomiendan incorporar una limpieza periódica para mantener este utensilio en buen estado y prolongar su vida útil.

Cómo limpiar la bombilla del mate de forma correcta

Realizar una limpieza profunda no requiere productos especiales. Con agua, bicarbonato de sodio y un cepillo específico es posible eliminar gran parte de la suciedad que queda adherida dentro del conducto de las bombillas de acero inoxidable, alpaca o plata. En cambio, este procedimiento no resulta recomendable para modelos fabricados en madera o con pintura.

Los expertos aconsejan realizar una limpieza profunda al menos una vez por semana (Fuente: archivo).

Después de hervir las bombillas durante unos minutos junto con bicarbonato, basta con retirar cada una y cepillar cuidadosamente su interior para desprender los restos acumulados. Es habitual que durante este proceso aparezcan residuos de yerba y otras impurezas que permanecían adheridas desde hacía tiempo.

Paso a paso para limpiarla:

Hervir las bombillas en una olla con agua.

Agregar tres cucharadas de bicarbonato de sodio.

Mantener la preparación al fuego durante unos 20 minutos.

Retirar cada bombilla y limpiar el interior con un cepillo específico.

Enjuagar con agua limpia y dejar secar antes de volver a usarla.

Cada cuánto conviene limpiarla para evitar obstrucciones

La frecuencia también es clave para conservar la bombilla en buenas condiciones. Si el mate forma parte de la rutina diaria, los expertos aconsejan realizar una limpieza profunda al menos una vez por semana para evitar que se acumulen restos de yerba, sarro o humedad en el interior.

Sumergir la bombilla del mate en agua hirviendo y bicarbonato de sodio: para qué sirve y por qué lo recomiendan (Fuente: Inteligencia Artificial).

También resulta conveniente reducir la cantidad de polvillo que ingresa a la bombilla durante cada cebada y, si es necesario, utilizar filtros diseñados para impedir que los residuos lleguen hasta los orificios. Estas medidas ayudan a mantener un mejor funcionamiento y a conservar el sabor de la infusión.

Recomendaciones para mantenerla limpia por más tiempo: