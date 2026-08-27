Javier Milei apuntó contra los que piden un cambio de rumbo: “Al populismo no se le gana con más populismo”.

En esta noticia La respuesta de Javier Milei a la “presión para modificar el rumbo”

Javier Milei respondió este miércoles a los que piden que cambie de rumbo “y ser más laxos”. “Al populismo no se le gana con más populismo”, indicó el Presidente de la Nación.

Los dichos fueron pronunciados durante un discurso en el colegio ORT de la Ciudad de Buenos Aires. Milei habló durante una hora ante alumnos de cuarto y quinto año sobre ética cómo política de Estado, según comunicó el Gobierno de manera oficial.

La respuesta de Javier Milei a la “presión para modificar el rumbo”

“Por más sucios que sean, eso no justifica que nosotros tengamos que jugar sucio”, apuntó Javier Milei contra los opositores a su programa económico y recordó una frase que ya había utilizado: “Al populismo no se le gana con más populismo, se le gana haciendo las cosas bien”.

El Presidente admitió que han “tenido cierta presión para modificar el rumbo y ser más laxos” y aseguró que “si uno hace un buen análisis económico terminaría mal”. “Aún cuando terminara bien, sería un contrasentido pretender ganarle al populismo haciendo populismo”, enfatizó.

En línea con el temario del discurso, Milei aseguró que no están “dispuestos a negociar nuestros valores éticos y morales” y que van a “a seguir haciendo lo que está bien y lo que es justo” “No vamos a ceder al canto de las sirenas”, concluyó.