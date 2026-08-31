La pava del mate es uno de los utensilios más utilizados en miles de hogares y, con el paso del tiempo, puede acumular una capa de sarro difícil de eliminar.

Este residuo no solo afecta el aspecto del recipiente, sino que también puede adherirse a las paredes y al fondo, especialmente cuando se utiliza agua de manera frecuente.

Aunque muchas personas recurren a la lavandina o al detergente para limpiar la pava, existe un truco casero sencillo que permite combatir el sarro sin necesidad de utilizar productos agresivos.

El ingrediente que ayuda a eliminar el sarro de la pava del mate

Uno de los métodos más utilizados para combatir el sarro acumulado consiste en utilizar vinagre blanco. Gracias a su acidez, este ingrediente puede ayudar a aflojar los depósitos minerales que se forman en el interior de la pava con el uso constante.

Para aplicar este truco, se puede colocar una mezcla de agua y vinagre blanco dentro de la pava y llevarla a temperatura caliente. El calor ayuda a que la solución actúe sobre las zonas donde el sarro se encuentra más adherido.

Después, se recomienda dejar reposar la mezcla durante algunos minutos para que los residuos comiencen a desprenderse. En los casos donde la acumulación sea más intensa, puede ser necesario repetir el procedimiento.

Cómo limpiar la pava paso a paso y dejarla sin restos de sarro

Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

El procedimiento es simple y no requiere demasiados elementos. Para realizar esta limpieza, se pueden seguir estos pasos:

Colocar agua dentro de la pava.

Agregar una cantidad de vinagre blanco .

Calentar la mezcla hasta que alcance una temperatura elevada.

Apagar el fuego y dejar actuar durante unos minutos.

Vaciar la pava y retirar los restos que se hayan desprendido.

Enjuagar varias veces con agua limpia.

Es importante realizar un buen enjuague antes de volver a utilizar la pava para preparar mate, té u otras infusiones. De esta manera, se eliminan los restos de vinagre y cualquier partícula que haya quedado en el interior.

Ni lavandina ni detergente: por qué este truco puede ser una alternativa para la limpieza

La principal ventaja de este método es que permite recurrir a un ingrediente de uso cotidiano para atacar directamente la acumulación de minerales.

Además, evita utilizar lavandina , un producto que no es recomendable emplear indiscriminadamente en utensilios destinados a contener agua para consumo.

El sarro se forma principalmente por los minerales presentes en el agua. Con el tiempo, estos componentes pueden depositarse sobre las superficies internas y formar manchas o capas blanquecinas que resultan difíciles de quitar con un lavado convencional.

Por ese motivo, realizar una limpieza periódica puede ayudar a evitar que los depósitos se acumulen y se vuelvan más resistentes.

El consejo para evitar que el sarro vuelva a acumularse rápidamente

Una de las formas más sencillas de prevenir la formación excesiva de sarro es vaciar la pava después de usarla y evitar dejar agua durante largos períodos en su interior.

También puede ser útil realizar una limpieza preventiva cada cierto tiempo, especialmente en zonas donde el agua contiene una mayor concentración de minerales.

Con un ingrediente económico y un procedimiento simple, es posible recuperar el interior de la pava del mate, eliminar el sarro acumulado y mantener el utensilio en mejores condiciones sin recurrir a productos de limpieza más agresivos.