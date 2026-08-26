No son solo para el gusto: las propiedades ocultas de los yuyos que los expertos recomiendan ponerle al mate

Sumar yuyos al mate es una costumbre fuertemente arraigada en la cultura argentina , pero su función va mucho más allá de aportarle frescura o matices aromáticos al agua.

Diversas plantas medicinales contienen compuestos bioactivos que se liberan al entrar en contacto con la temperatura de la infusión, potenciando las cualidades naturales de la yerba mate y ofreciendo remedios naturales para afecciones cotidianas.

Desde aliviar digestiones pesadas hasta reducir los niveles de ansiedad y el estrés diario, el abanico de hierbas disponibles en el mercado y en los jardines locales permite personalizar cada cebada según las necesidades del organismo.

Aliados digestivos para evitar la acidez y la pesadez

Uno de los principales motivos por los cuales los especialistas recomiendan el uso de yuyos es la prevención de molestias estomacales asociadas al consumo de yerba.

Opciones como el burrito, la menta, el cedrón y la manzanilla son ampliamente reconocidas por sus propiedades antiespasmódicas y carminativas, las cuales ayudan a relajar las paredes del tracto digestivo, reducir la acidez y combatir la pesadez tras las comidas.

No son solo para el gusto: las propiedades ocultas de los yuyos que los expertos recomiendan ponerle al mate Aleksandr_Vorobev

Por su parte, hierbas de perfil amargo como el boldo y la carqueja estimulan la función hepática y la producción de bilis, facilitando la descomposición de las grasas y protegiendo el sistema digestivo.

Su inclusión en el mate resulta ideal para equilibrar infusiones intensas y prevenir la irritación gástrica de forma natural.

Propiedades relajantes, enfoque mental y sistema nervioso

Además del plano gastrointestinal, la incorporación de hierbas como la peperina, la melisa, el tilo o la salvia actúa de manera directa sobre el sistema nervioso central.

La peperina y la menta destacan por su capacidad para estimular la concentración, aliviar el cansancio mental y aportar energía sin generar la sobreexcitación propia de otros estimulantes.

Por otro lado, la melisa y el cedrón aportan un marcado efecto sedante y ansiolítico leve, ideal para amortiguar el impacto del estrés sobre el cuerpo.

Esta combinación permite contrarrestar la carga de cafeína o mateína de la yerba, logrando un estado de alerta sereno y favoreciendo el bienestar general a lo largo del día.

Recomendaciones para una preparación adecuada y segura

Para aprovechar al máximo las propiedades de estas plantas, los expertos sugieren utilizar hojas secas conservadas de forma hermética o incorporarlas bien lavadas en la mitad de la montañita de yerba.

De esta manera, la extracción de los aceites esenciales se produce de forma paulatina a medida que se va cebando con agua tibia o caliente a unos 75 u 80 grados centígrados.

No son solo para el gusto: las propiedades ocultas de los yuyos que los expertos recomiendan ponerle al mate Imagen creada con ChatGPT

Asimismo, se aconseja moderar la cantidad y no abusar de mezclas excesivamente complejas para no saturar el paladar ni sobrecargar el organismo con principios activos.