El Gobierno acordó con los gobernadores del norte ampliar los subsidios a la electricidad durante los meses de mayor consumo.

La medida eleva los bloques de energía subsidiada para las denominadas zonas cálidas y muy cálidas y forma parte de las negociaciones que Nación mantiene con las provincias para conseguir respaldo en el Senado al proyecto de Zonas Frías.

El acuerdo fue alcanzado tras una reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; autoridades de Energía y los gobernadores de Catamarca, Salta, Chaco, Corrientes y Jujuy.

El nuevo esquema contempla mayores niveles de consumo alcanzados por el beneficio entre noviembre y abril.

El nuevo beneficio en las facturas de luz: cuánto aumentan los subsidios

El esquema acordado establece que los hogares ubicados en zonas muy cálidas pasarán a contar con un bloque subsidiado de 550 kWh, frente a los 300 kWh previstos anteriormente.

Para las zonas cálidas, en tanto, el bloque alcanzará los 300 kWh, cuando el esquema previo contemplaba 150 kWh.

La ampliación regirá durante los meses de mayor demanda eléctrica, entre noviembre y abril, un período en el que las altas temperaturas suelen generar un fuerte incremento en el uso de aires acondicionados y otros equipos de refrigeración.

La propuesta apunta a reducir el impacto de las tarifas sobre los hogares de las provincias del norte, donde el consumo energético puede ser considerablemente mayor durante el verano debido a las condiciones climáticas.

El Gobierno ampliará los subsidios a la luz para las zonas cálidas y muy cálidas entre noviembre y abril.

Qué provincias buscan acceder al beneficio y cómo será implementado

El acuerdo alcanzado incluye a provincias del norte que reclamaban desde hace tiempo un tratamiento diferencial para los usuarios residenciales debido al elevado consumo eléctrico que generan las temperaturas extremas.

Entre las jurisdicciones que participaron de las negociaciones se encuentran Catamarca, Salta, Chaco, Corrientes y Jujuy , aunque también estuvieron representados otros distritos de la región mediante funcionarios y equipos técnicos.

La implementación, sin embargo, todavía depende de un paso clave. Según lo acordado, una vez que el Senado apruebe el proyecto de Zonas Frías, el Gobierno publicará una resolución en el Boletín Oficial para establecer formalmente los nuevos subsidios para las zonas cálidas.

De esta manera, el beneficio eléctrico no quedó incorporado directamente al proyecto de Zonas Frías que obtuvo media sanción en Diputados, sino que será instrumentado posteriormente por el Poder Ejecutivo.