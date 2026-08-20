Durante este jueves, 20 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 7357 - El Jorobado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 20 de agosto

1° 7357 11° 4779 2° 4439 12° 8046 3° 2944 13° 7603 4° 5984 14° 5729 5° 8916 15° 9988 6° 4282 16° 5343 7° 0703 17° 4358 8° 1001 18° 6355 9° 2264 19° 0993 10° 3812 20° 0563

¿Qué significa soñar con El Jorobado?

Soñar con El Jorobado simboliza cargas, inseguridades o sentirse distinto; invita a aceptar imperfecciones y fortalecer la autoestima.

También alude a empatía y resiliencia: convertir la dificultad en aprendizaje, dignidad y vínculos más genuinos.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.