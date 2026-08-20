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Durante este jueves, 20 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

  • A la cabeza: 7357 - El Jorobado

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 20 de agosto

 7357 11° 4779 
 2°4439 12° 8046
 3°2944 13° 7603 
 4°5984 14° 5729 
 5°8916 15° 9988 
 6°4282 16° 5343 
 7°0703 17° 4358 
 8°1001 18° 6355 
 9°226419° 0993 
 10°3812 20° 0563 

¿Qué significa soñar con El Jorobado?

Soñar con El Jorobado simboliza cargas, inseguridades o sentirse distinto; invita a aceptar imperfecciones y fortalecer la autoestima.

También alude a empatía y resiliencia: convertir la dificultad en aprendizaje, dignidad y vínculos más genuinos.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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