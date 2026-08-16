El Gobierno anuncia subsidios de arriendo para damnificados por el terremoto y evalúa congelar los precios

Así será la hoja de ruta de la reconstrucción del Gobierno de De la Espriella tras el terremoto: las medidas para levantar al país

El Gobierno nacional prepara nuevas medidas económicas para asistir a las familias que perdieron sus viviendas o resultaron afectadas por el terremoto. Entre las iniciativas se encuentran subsidios para cubrir el arriendo y una posible intervención sobre los incrementos de los alquileres en las zonas golpeadas por la emergencia.

Los anuncios fueron realizados en Pereira por el vicepresidente José Manuel Restrepo, luego de participar en un Puesto de Mando Unificado junto con autoridades locales y funcionarios nacionales. Allí se evaluaron los daños ocasionados por el sismo de magnitud 7,4 y las acciones necesarias para avanzar en la atención de los damnificados.

Restrepo explicó que el Ejecutivo trabaja en varios decretos en el marco de la emergencia económica, que permitirán movilizar recursos adicionales y poner en marcha mecanismos de asistencia mientras comienza el proceso de reconstrucción.

Subsidios de arriendo para las familias afectadas por el terremoto

Una de las prioridades será brindar una solución temporal a quienes quedaron sin vivienda. El Gobierno prevé implementar subsidios de arrendamiento para los hogares damnificados, una medida que también será considerada en otras ciudades afectadas.

A esto se suma la preparación de un decreto legislativo para frenar el incremento de los cánones de arrendamiento en Pereira. El objetivo es evitar aumentos que puedan profundizar las dificultades económicas de las familias durante la emergencia.

Restrepo fue enfático al referirse a posibles subas en los alquileres durante este escenario: “Eso no se puede permitir”, señaló. Además, indicó que las medidas anunciadas no estarán pensadas exclusivamente para Pereira, sino también para otras ciudades que están siendo visitadas por las autoridades.

El Gobierno anuncia subsidios de arriendo para damnificados por el terremoto y evalúa congelar los precios EFE/Carlos Ortega

La respuesta incluirá recursos del Fonpet, destinados a fortalecer la capacidad de atención de los municipios y acompañar las medidas extraordinarias que se adopten.

La reconstrucción abarcará 14 departamentos afectados

El Gobierno también puso el foco en los daños registrados en las viviendas rurales. Según explicó Restrepo, la emergencia económica será el mecanismo utilizado para disponer de recursos adicionales destinados a la reconstrucción en Risaralda, Valle del Cauca, Caldas, Chocó y otros territorios.

En total, l as autoridades señalaron que 14 departamentos resultaron afectados por el terremoto , por lo que las medidas deberán extenderse más allá de las ciudades que registraron los mayores daños.

Por su parte, la Alcaldía de Pereira anunció que aportará recursos propios para complementar la asistencia. El alcalde Mauricio Salazar anticipó ayudas destinadas a servicios públicos domiciliarios, arrendamiento y capital semilla para quienes perdieron sus bienes.

El presidente Abelardo de la Espriella también se refirió a la asistencia habitacional durante su visita al Chocó. El mandatario señaló que se trabajará en soluciones de arriendo para quienes perdieron sus casas y en la reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales y dependencias públicas dañadas por el terremoto.