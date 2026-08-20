Este jueves, 20 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este jueves, 20 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6251 - Serrucho

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 20 de agosto

1° 6251 11° 1902 2° 5205 12° 7747 3° 6280 13° 1203 4° 7016 14° 9015 5° 8277 15° 6691 6° 6824 16° 7513 7° 5831 17° 0438 8° 6720 18° 9252 9° 4824 19° 6472 10° 1919 20° 2922

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con serrucho sugiere cortar hábitos, relaciones o miedos y asumir trabajo paciente para avanzar.

Usarlo bien indica progreso; roto, desafilado o que hiere advierte conflictos, desgaste y decisiones divisivas.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.