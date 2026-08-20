Este jueves, 20 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este jueves, 20 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6251 - Serrucho
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 20 de agosto
|1°
|6251
|11°
|1902
|2°
|5205
|12°
|7747
|3°
|6280
|13°
|1203
|4°
|7016
|14°
|9015
|5°
|8277
|15°
|6691
|6°
|6824
|16°
|7513
|7°
|5831
|17°
|0438
|8°
|6720
|18°
|9252
|9°
|4824
|19°
|6472
|10°
|1919
|20°
|2922
¿Qué significa soñar con serrucho?
Soñar con serrucho sugiere cortar hábitos, relaciones o miedos y asumir trabajo paciente para avanzar.
Usarlo bien indica progreso; roto, desafilado o que hiere advierte conflictos, desgaste y decisiones divisivas.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.