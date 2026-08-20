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Este jueves, 20 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este jueves, 20 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6251 - Serrucho

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 20 de agosto

 1°6251 11°1902
 5205  12°7747
 3°6280 13°1203 
 7016  14°9015 
 8277  15°6691 
 6°6824  16°7513
 5831  17°0438 
 6720  18°9252 
 4824  19°6472 
 10°1919 20°2922 

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¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con serrucho sugiere cortar hábitos, relaciones o miedos y asumir trabajo paciente para avanzar.

Usarlo bien indica progreso; roto, desafilado o que hiere advierte conflictos, desgaste y decisiones divisivas.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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