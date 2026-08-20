En esta noticia La agenda del Council of the Americas

El viceministro de Economía de la Nación, José Luis Daza , se presentó este jueves en la 23ª edición del Council of the Americas , la tradicional conferencia que reúne a funcionarios, gobernadores y representantes del sector privado.

La apertura de la jornada, que se realiza en el Alvear Palace Hotel, estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y contará con el cierre del presidente Javier Milei.

Daza vino a reemplazar al ministro de Economía, Luis Caputo, quien no pudo asistir al evento, tal como estaba previsto en la agenda.

“Estamos ante una economía que cambió y hoy hay una aceptación universal del equilibrio fiscal ”, aseguró el funcionario ante empresarios.

El funcionario aseguró que el proceso de desinflación continuará en la Argentina y sostuvo que la inflación dejó de representar una preocupación central.

“Estamos bajando la inflación al ritmo de otros países. La inflación para mí no es un tema”, afirmó Daza durante su exposición.

Además, Daza se mostró confiado sobre las perspectivas económicas de la Argentina.

“Cuando miramos hacia adelante, es muy difícil no ser optimista. Yo soy realista”, afirmó. En ese sentido, habló de la transformación que atraviesa la Argentina y aseguró que “no hay país con mejores perspectivas”.

La agenda del Council of the Americas

La jornada del Council incluye una agenda estructurada en torno a dos sectores prioritarios para la administración del presidente Javier Milei.

El primer panel, titulado “Minería — Inversión, Desarrollo y Oportunidades para Argentina”, reúne a los gobernadores Carlos Sadir de Jujuy y Gustavo Sáenz de Salta.

El panel incluye además a Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, y María Eugenia Sampalione, Executive Director & Country Manager de Newmont Argentina. Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC, modera la discusión que aborda perspectivas de inversión minera.

Posteriormente, a las 11, un segundo panel enfocado en energía reunirá a los gobernadores Rolando Figueroa de Neuquén e Ignacio Torres de Chubut, junto a Hugo Eurnekian, presidente y CEO de Compañía General de Combustibles, y Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy LNG.

Una vez finalizado, tomará la palabra el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, hasta las 12.15. Luego, será el turno del canciller Pablo Quirno.

El cierre estará a cargo del presidente Javier Milei, quien hablará a partir de las 12.30. Se espera que defienda el rumbo de la gestión y despeje dudas sobre la reactivación de la economía.