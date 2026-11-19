El truco casero para sacar la grasa pegada de las hornallas.

La grasa acumulada en las hornallas es uno de los problemas más comunes a la hora de limpiar la cocina. Los restos de aceite, alimentos y salpicaduras pueden adherirse a las superficies con el uso diario y formar manchas difíciles de quitar con una limpieza rápida.

Sin embargo, existen alternativas caseras para facilitar esta tarea sin recurrir a productos de limpieza costosos. El bicarbonato de sodio y el detergente para platos son dos elementos que pueden ayudar a remover los residuos y mantener las distintas partes de la cocina en mejores condiciones.

Cómo usar bicarbonato y detergente para limpiar las hornallas

El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Mississippi recomienda utilizar agua tibia con detergente para platos y una esponja suave en las superficies de la cocina. También incluye el bicarbonato de sodio entre los productos útiles para la limpieza y señala que una pasta de este ingrediente puede ayudar a quitar las manchas más difíciles.

Para aprovechar ambos elementos, se pueden seguir estos pasos:

Apagar la cocina y dejarla enfriar: antes de comenzar, hay que comprobar que las hornallas estén completamente frías. Retirar las rejillas y las piezas desmontables: separarlas de la superficie para facilitar la limpieza. Es importante consultar el manual del fabricante antes de desmontar cualquier componente. Aplicar detergente: utilizar agua tibia con detergente para platos y pasar una esponja suave por las superficies para remover los restos de grasa y comida. Tratar las manchas difíciles: si quedan residuos adheridos, se puede utilizar una pasta de bicarbonato de sodio para ayudar a desprenderlos. Aplicarla sobre la mancha y frotar suavemente con una esponja o un elemento adecuado para la superficie. Limpiar las rejillas: la universidad recomienda retirarlas y dejarlas en remojo con agua tibia y detergente para facilitar la eliminación de la suciedad acumulada. Enjuagar y secar: retirar los restos de productos con un paño húmedo y asegurarse de que las piezas estén completamente secas antes de volver a colocarlas.

La recomendación es utilizar el detergente y el bicarbonato por separado, sin necesidad de preparar una mezcla de ambos ingredientes.

Cómo usar bicarbonato y detergente para limpiar las hornallas. Magnific

Qué precauciones hay que tener al limpiar las hornallas

La Universidad Estatal de Mississippi advierte que la cocina y los quemadores deben estar fríos antes de comenzar cualquier tarea de limpieza. También recomienda evitar las esponjas abrasivas, los cuchillos y los utensilios metálicos que puedan rayar o dañar las superficies.

En el caso de las manchas difíciles, propone utilizar una esponja plástica suave y tener cuidado de no deteriorar los revestimientos.

Además, antes de aplicar cualquier producto casero, conviene revisar las instrucciones del fabricante. Algunas superficies, como las de vidrio o vitrocerámica, requieren cuidados específicos y no admiten los mismos métodos de limpieza que una cocina a gas convencional.

Por último, mantener las hornallas limpias y retirar los restos de comida y grasa con frecuencia ayuda a evitar que la suciedad se acumule y se convierta en un problema más difícil de resolver.