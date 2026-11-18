Uno se utiliza para preparar alimentos y el otro está destinado a las tareas domésticas.

El vinagre blanco y el vinagre de limpieza suelen confundirse porque tienen una composición similar y ambos contienen ácido acético. Sin embargo, no son exactamente iguales ya que se diferencian por su concentración, sus aplicaciones y precauciones que deben tenerse en cuenta antes de utilizarlos.

Mientras que el vinagre blanco puede utilizarse tanto en la cocina como para determinadas tareas domésticas, el vinagre de limpieza está destinado exclusivamente al uso en el hogar.

Por eso, antes de comprar o utilizar cualquiera de las dos variedades, es importante revisar las etiquetas y comprobar el porcentaje de acidez, el uso recomendado y las advertencias del fabricante.

Para qué sirve el vinagre blanco

El vinagre blanco destilado es un producto alimentario que se obtiene a partir de alcohol de origen vegetal y contiene ácido acético. Según Penn State Extension, los vinagres blancos y de sidra que se utilizan habitualmente para preparar encurtidos suelen tener acidez del 5%.

Entre sus usos más habituales se encuentran:

Elaborar aderezos: como ingrediente en vinagretas y otras preparaciones.

Preparar encurtidos : aporta acidez necesaria para recetas específicas.

Marinar alimentos : aporta acidez a determinadas preparaciones.

Preparar conservas: se utiliza en recetas cuya acidez está formulada para garantizar una conservación segura.

Aunque ambos contienen ácido acético, tienen distintas concentraciones y aplicaciones. Shutterstock

Para qué sirve el vinagre de limpieza

El vinagre de limpieza se utiliza para distintas tareas domésticas gracias a su contenido acético, que ayuda a disolver depósitos minerales, restos de jabón y determinadas acumulaciones de suciedad. Según el American Cleaning Institute, el vinagre puede utilizarse para limpiar algunas superficies y combatir ciertos olores.

Entre sus principales aplicaciones se encuentran:

Eliminar sarro : ayuda a disolver depósito minerales en griferías y duchas.

Quitar restos de jabón : puede utilizarse en determinadas superficies del baño.

Limpiar vidrios : ayuda a remover algunas marcas y residuos.

Combatir ciertos olores : puede neutralizar algunos olores domésticos.

Remover depósitos minerales: resulta útil en determinadas tareas de limpieza de electrodomésticos, : resulta útil en determinadas tareas de limpieza de electrodomésticos, siempre que el fabricante lo permita.

Por qué hay que revisar las etiquetas del vinagre de limpieza y el vinagre blanco

Aunque el vinagre blanco alimentario y el vinagre de limpieza contienen ácido acético, no tienen la misma concentración ya que, según Penn State Extension, algunos vinagres destinados a la limpieza pueden alcanzar concentraciones de entre 11% y el 30%, e incluso existen productos con concentraciones superiores. Por eso, no debe confundirse con los vinagres alimentarios ni utilizarse para cocinar o preparar conservas.

Antes de comprar o utilizar cualquiera de las dos variedades, conviene prestar atención a estos aspectos: