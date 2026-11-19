Sumergir los pies con agua tibia y lavarlos es una práctica sencilla que ayuda a mantener la higiene y prevenir problemas en la piel. Sin embargo, no se trata solamente de quitar la suciedad: también permite revisar su estado, detectar posibles lesiones y evitar complicaciones.

Para qué sirve lavar los pies con agua tibia

La higiene diaria de los pies permite eliminar la suciedad, el sudor y otras impurezas que se acumulan durante el día. Utilizar agua tibia ayuda a mantener la piel limpia y forma parte de los cuidados recomendados para prevenir problemas.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), organismo oficial de Estados Unidos, aconseja lavar los pies todos los días con agua tibia. También recomienda comprobar la temperatura con la mano o el codo antes de comenzar, ya que el agua demasiado caliente puede provocar lesiones.

Sumergir los pies en agua tibia permite realizar una limpieza suave. Los especialistas recomiendan evitar el agua demasiado caliente y no prolongar el remojo para prevenir la sequedad y posibles lesiones.

Por qué los especialistas recomiendan usar agua tibia

La temperatura del agua es importante para evitar irritaciones y quemaduras. Por eso, los expertos aconsejan evitar el agua caliente y optar por una temperatura agradable.

Según el NIDDK, las personas con diabetes deben tener especial cuidado porque pueden presentar pérdida de sensibilidad en los pies y no advertir si el agua está demasiado caliente. En esos casos, una quemadura podría pasar inadvertida y generar complicaciones.

Cómo lavar los pies correctamente para cuidar la piel

Para realizar una limpieza adecuada, los especialistas aconsejan prestar atención a todas las zonas del pie, incluidos los espacios entre los dedos y alrededor de las uñas.

El NIDDK recomienda seguir estos pasos:

Lavar los pies todos los días con agua tibia y movimientos suaves. Se pueden sumergir brevemente en agua tibia para facilitar la limpieza, siempre que no esté demasiado caliente y sea sólo por un perido corto.

Evitar los baños prolongados y comprobar la temperatura del agua antes de usarla.

Secar cuidadosamente con una toalla, especialmente entre los dedos .

No dejar humedad acumulada en los espacios interdigitales.

Qué problemas ayuda a prevenir la higiene diaria de los pies con agua tibia

Mantener los pies limpios y secos es una medida importante para reducir el riesgo de infecciones en la piel, especialmente aquellas provocadas por hongos.

La limpieza diaria permite eliminar la suciedad y el sudor, mientras que un secado adecuado evita que se acumule humedad entre los dedos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos explican que el pie de atleta, también conocido como tiña del pie, es una infección causada por hongos que proliferan en ambientes cálidos, oscuros y húmedos. Para prevenirla, recomiendan mantener los pies limpios y secos, cambiar las medias diariamente y renovar el calzado con regularidad.

Además, una buena higiene ayuda a detectar tempranamente alteraciones en la piel, como ampollas, heridas, enrojecimiento, hinchazón o uñas infectadas.