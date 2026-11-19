El papel de aluminio puede ayudar a reducir la electricidad estática durante el secado, aunque no está demostrado que mejore la limpieza de la ropa durante el lavado.

Poner una bolita de papel de aluminio en el tambor de la lavadora se volvió un truco viral para que la ropa salga con menos electricidad estática. La idea es que el aluminio, buen conductor, ayude a disipar la carga que acumulan las prendas al rozarse. Pero ese problema es mucho menor durante el lavado que en el secado.

Para qué sirve la bola de aluminio

La estática aparece cuando las prendas se frotan y se intercambian cargas. Las fibras sintéticas, como el poliéster y el nailon, son las que más la acumulan, según Whirlpool.

En la lavadora, sin embargo, la ropa pasa el ciclo sumergida en agua, que disipa la carga. Michelle Feng, de Hisense, explicó que el problema es más relevante en la secadora y que hay poca evidencia de que las bolas de aluminio reduzcan la estática.

En qué prendas conviene evitarla

El riesgo no está en el aluminio sino en que la bola se rompa. Feng menciona que se desarme, que los trozos lleguen al filtro o al desagüe y que los bordes afilados enganchen tejidos delicados.

Por eso conviene evitarla con encajes, adornos o telas que se enganchan, y no usarla si está deshecha. La versión habitual es una bola compactada de entre 5 y 7 centímetros, sin puntas.

Qué recomiendan los fabricantes

Hisense no recomienda el truco por la falta de un beneficio demostrado, ni hacerlo de forma rutinaria.

Whirlpool aconseja contra la estática evitar el secado excesivo, separar las prendas por tejido y no sobrecargar la secadora. Entre sus opciones incluye las bolas de lana o de aluminio, pero para la secadora.

Para evitar la estática, lo más sencillo es secar menos tiempo y separar los sintéticos. Y hay otros consejos para usar la lavadora.

En definitiva, el truco tiene una explicación física razonable para el secado, pero meterla en la lavadora no garantiza ningún beneficio.