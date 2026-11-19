La llegada del verano trae temperaturas más cálidas y así, aumenta la presencia de mosquitos, un insecto plaga que actúa como un vector que transmite enfermedades contagiosas entre personas. Por eso, la necesidad de controles y medidas sanitaria aumenta en esta época del año.
Además, la humedad acelera el ciclo de vida del insecto y agrava el escenario en las ciudades. Así, crece la posibilidad de que aparezcan brotes o epidemias si el mosquito circula. Una de las que encabeza la atención oficial es el dengue, porque este virus se propaga mediante la picadura de estos insectos.
La alarmante suba de casos de esta temporada
El Boletín Epidemiológico del del Ministerio de Salud había relevado 8 casos confirmados en el país hasta la semana 44 del 2026, todos importados y sin transmisión local confirmada. Sin embargo, en la última semana analizada se sumaron 2 contagios en la Ciudad de Buenos Aires y el sistema ya contabiliza 1453 casos sospechosos.
De ese total, se notificaron 746 casos descartados y casos en estudio, además de 14 casos probables. De todas maneras, las autoridades mantienen el seguimiento porque los viajeros regresan de zonas con circulación y el calor favorece la reproducción del mosquito.
Las 5 claves para evitar el contagio de dengue
De esta forma, en esta época del año, ya vuelven los mosquitos y suben los casos de dengue. Por eso, conocé estas 5 claves para evitar contagiarte.
La prevención que propone el Ministerio de Salud de la Nación y los especialistas en epidemiología se basan en la protección personal integrada al cuidado diario. Las medidas clave son las siguientes:
- Eliminar agua acumulada: vaciar baldes, macetas, platos y recipientes y cepillar sus bordes para frenar los criaderos.
- Usar repelente: aplicar repelente con DEET sobre la piel expuesta y repetir la colocación según indica el envase.
- Colocar mosquiteros: instalar telas mosquiteras en aberturas, cunas y cochecitos para bloquear el ingreso del mosquito.
- Usar ropa que cubra el cuerpo: vestir pantalones largos y mangas largas, pero elegir telas claras en horarios de mayor actividad.
- Consultar ante fiebre: acudir al centro de salud si aparece fiebre o dolor corporal, sin embargo evitar automedicarse con aspirina o ibuprofeno.