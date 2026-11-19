La llegada del verano trae temperaturas más cálidas y así, aumenta la presencia de mosquitos, un insecto plaga que actúa como un vector que transmite enfermedades contagiosas entre personas. Por eso, la necesidad de controles y medidas sanitaria aumenta en esta época del año.

Además, la humedad acelera el ciclo de vida del insecto y agrava el escenario en las ciudades. Así, crece la posibilidad de que aparezcan brotes o epidemias si el mosquito circula. Una de las que encabeza la atención oficial es el dengue, porque este virus se propaga mediante la picadura de estos insectos.

La alarmante suba de casos de esta temporada

El Boletín Epidemiológico del del Ministerio de Salud había relevado 8 casos confirmados en el país hasta la semana 44 del 2026, todos importados y sin transmisión local confirmada. Sin embargo, en la última semana analizada se sumaron 2 contagios en la Ciudad de Buenos Aires y el sistema ya contabiliza 1453 casos sospechosos.

De ese total, se notificaron 746 casos descartados y casos en estudio, además de 14 casos probables . De todas maneras, las autoridades mantienen el seguimiento porque los viajeros regresan de zonas con circulación y el calor favorece la reproducción del mosquito.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona infectada, y luego pica a otras personas, puede transmitir esta enfermedad.

Las 5 claves para evitar el contagio de dengue

De esta forma, en esta época del año, ya vuelven los mosquitos y suben los casos de dengue. Por eso, conocé estas 5 claves para evitar contagiarte.

La prevención que propone el Ministerio de Salud de la Nación y los especialistas en epidemiología se basan en la protección personal integrada al cuidado diario. Las medidas clave son las siguientes: