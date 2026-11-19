En esta noticia ¿Por qué la venta es récord y cuál era la marca anterior?

La famosa pintura de Vincent Van Gogh Châtaigniers en fleurs (Castaños en flor), que pertenecía a la colección de la familia argentina Blaquier, se vendió en una subasta por 190 millones de dólares. La operación se dio en la sede de Sotheby’s en Nueva York y marcó un nuevo récord histórico para el artista neerlandés.

La subasta formó parte de una venta especial dedicada a las piezas que la coleccionista reunió durante décadas en Buenos Aires. Varios oferentes participaron por teléfono y en la sala, así el precio escaló rápidamente hasta superar las estimaciones iniciales de los especialistas. Debido al monto, la identidad del comprador se mantuvo bajo estricta reserva, como ocurre habitualmente en estas transacciones.

¿Por qué la venta es récord y cuál era la marca anterior?

El monto alcanzado posiciona a esta pieza como la obra más cara de Van Gogh vendida en una subasta pública en toda la historia. La marca anterior pertenecía al óleo Retrato del doctor Gachet, que se había comercializado por 82,5 millones de dólares en 1990 en la casa Christie’s . Así, los Castaños en flor duplicaron el registro previo que se mantuvo vigente durante más de tres décadas para una pieza de un coleccionista nacional.

El cuadro pertenecía a la empresaria Nelly Arrieta de Blaquier , quien falleció en 2020 y dejó uno de los patrimonios privados más importantes de América Latina.

El mítico cuadro de Van Gogh que se volvió récord. Fuente: Wikipedia

La historia de la obra subastada y de su ex dueña

La obra subastada pertenece al período final de la vida del pintor, una etapa en la que produjo sus trabajos más reconocidos antes de morir en 1890.

Los expertos destacan que Van Gogh revolucionó la pintura moderna con el uso expresivo del color y la pincelada, aunque en vida apenas logró vender un cuadro. Por eso, el interés de los museos y coleccionistas privados por sus escasas obras en manos particulares impulsa los valores hacia cifras inéditas.