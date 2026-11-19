Autos pasando en una cabina a través de una cabina de peaje.

Las personas con discapacidad que tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pueden acceder a la exención del pago de peajes en las rutas y autopistas administradas por AUBASA.

La misma se gestiona de manera gratuita a través de Mi Argentina y permite circular sin abonar las tarifas correspondientes mediante el sistema TelePASE.

Para obtenerlo, no alcanza únicamente con contar con el certificado. Los interesados deben cumplir con determinados requisitos, asociar el Símbolo Internacional de Acceso a la patente del vehículo y completar el procedimiento digital.

Quiénes pueden acceder a la excepción para no pagar peajes

La exención está destinada a las personas con discapacidad que tengan su identidad validada en la aplicación Mi Argentina, cuenten con el CUD vigente y dispongan del Símbolo Internacional de Acceso emitido desde esa plataforma.

Estación de peaje de AUBASA. Fuente: Estación de peaje de AUBASA.

Este último requisito es fundamental, ya que el símbolo debe estar vinculado al dominio o patente del vehículo que se quiere asociar al beneficio. Si todavía no tiene una patente asignada o se necesita modificarla, ese trámite debe realizarse antes de solicitar la exención.

En caso de que el titular del CUD sea menor de edad o una persona declarada judicialmente incapaz de ejercicio, la gestión deberá realizarla su padre, madre, tutor o curador, siempre que esté habilitado en Mi Argentina.

Cómo tramitar la exención de pago de peajes mediante TelePASE

La solicitud se realiza desde la aplicación Mi Argentina y requiere seguir estos pasos:

Ingresar a Mi Argentina con usuario y contraseña y seleccionar la sección “Mis Trámites”. Elegir la opción “Solicitá tu pase libre”. Verificar el dominio del vehículo y presionar “Confirmar datos”. Si el vehículo ya tiene TelePASE, la exención se habilitará automáticamente. Si todavía no cuenta con el dispositivo, completar los datos de contacto y la información de marca, modelo y color del automóvil. Luego, verificar la patente y seleccionar “Solicitá tu pase libre”.

En este último caso, habrá un plazo de 90 días para acercarse a cualquiera de los puntos de colocación habilitados por la Red de Autopistas, instalar el TelePASE en el vehículo y finalizar la gestión .

Cuáles son los peajes de AUBASA donde se aplica la exención

Lo permite acceder a las estaciones de peaje de AUBASA incluidas en las siguientes rutas y autopistas:

Autopista Buenos Aires-La Plata: Hudson, Gutiérrez, Dock Sud, Bernal, Quilmes, Berazategui, Villa Elisa y Acceso Sudeste.

Autovía Provincial 2: Samborombón, Maipú, La Huella, General Madariaga y Mar Chiquita.

Autovía Provincial 6: San Vicente y Las Heras.

De esta manera, quienes cumplan con los requisitos y completen el trámite podrán utilizar la exención en las cabinas mencionadas sin abonar el peaje correspondiente.