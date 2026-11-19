El shock que el Gobierno primero celebró y ahora explica el freno de la economía

La minería argentina se encamina a cerrar 2026 con un récord histórico de exportaciones y el Gobierno ya la ubica como uno de los cuatro grandes motores que pueden transformar la capacidad de generación de dólares del país .

“Este año vamos camino al récord histórico de minería, de u$s 8000 millones”, adelantó el ministro del Interior, Diego Santilli, en la apertura de la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible, en Mendoza.

Según los datos que presentó el funcionario, los primeros ocho meses se exportaron u$s 7600 millones, luego de haber pasado de unos u$s 4000 millones en diciembre de 2023 a más de u$s 6000 millones en 2025.

Santilli planteó que la minería es uno de los cuatro motores motores de la nueva matriz exportadora argentina, acompañando a los tradicionales como el campo y su industria, el Oil&Gas y a la economía del conocimiento.

El objetivo, explicó, es que esos sectores permitan llevar las exportaciones argentinas hasta los u$s 100000 millones y que el país pueda duplicar su capacidad exportadora hacia 2030.

“Eso implica que nunca más vamos a tener un problema por el tipo de cambio, consolida la matriz de nuestro Banco Central creciendo en reservas, y nos va a generar las divisas necesarias para seguir expandiendo nuestro país”, sostuvo Santilli ante el auditorio.

Mendoza, San Juan y Jujuy firmaron un tratado interprovincial para crear la Región Minera del Cobre Fuente: Gobierno de Mendoza

Región Minera del Cobre

Mendoza, San Juan y Jujuy firmaron el Tratado Interprovincial de Creación de la Región Minera del Cobre, que también contempla a Salta y Catamarca, aunque la incorporación plena de esas provincias quedará sujeta a la firma de sus respectivos gobernadores.

El acuerdo crea un Comité Regional del Cobre, integrado por las autoridades mineras provinciales, que tendrá como objetivo coordinar las necesidades de las jurisdicciones entre sí y frente al Gobierno nacional en toda la cadena de valor del mineral.

Una vez que el tratado sea suscripto por las cinco provincias, el comité tendrá 90 días para definir sus objetivos, organización y funcionamiento. Además, deberá ser ratificado por las legislaturas provinciales y comunicado al Congreso.

La iniciativa apunta no solo a la exploración y explotación, sino también a la industrialización, comercialización, desarrollo de proveedores y generación de capacidades locales.

Durante el encuentro, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, señaló que las provincias deben trabajar en la capacitación de trabajadores, el financiamiento de empresas y el desarrollo de proveedores para que los grandes proyectos generen actividad más allá de la extracción del mineral.

“Las provincias tenemos una gran responsabilidad para que esas grandes inversiones derramen sobre nuestras comunidades”, afirmó.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, destacó a su vez la necesidad de generar “seguridad jurídica, estabilidad fiscal y previsibilidad” para atraer inversiones, mientras que el jujeño Carlos Sadir remarcó el impacto de la minería sobre el empleo. Según señaló, la actividad genera actualmente más de 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos en su provincia.

Mesa del Cobre Fuente: Gobierno de Mendoza

Santa Fe busca ser proveedor de la minería

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó con Cornejo un convenio de cooperación para impulsar el desarrollo de proveedores, la capacitación, el intercambio tecnológico y la integración productiva entre ambas provincias.

“Santa Fe no tiene cordillera, pero es el socio estratégico que necesita la cordillera”, afirmó Pullaro, quien destacó la capacidad industrial de su provincia para abastecer a los grandes proyectos mineros.

El acuerdo contempla además la articulación entre cámaras empresarias, federaciones industriales, polos tecnológicos y parques productivos. Según Pullaro, unas 250 empresas santafesinas ya participan de iniciativas vinculadas con la provisión de bienes y servicios para la minería.

Agenda

La segunda jornada de la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible estará centrada en el marco regulatorio, el financiamiento y los minerales críticos .

Entre los destacados de la jornada estará el panel “Código de Minería y RIGI”, que reunirá a Alejandro Massot, abogado especialista en derecho minero; Jerónimo Shantal, director de Minería de Mendoza; y Eugenia Bais, directora nacional de Inversiones Mineras.

Por la tarde, la agenda cerrará con un panel sobre minería y opinión pública, a cargo del analista Sergio Berensztein.